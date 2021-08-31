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共同學區擬算帳 蔡炳坤：基於務實 不過要跟新北要這錢

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
雙北基於教育資源互惠，跨市交界12所學校開放為「共同學區制」，北市府發現設籍新北學子到北市就讀人數逐年增加。本報資料照片
雙北基於教育資源互惠，跨市交界12所學校開放為「共同學區制」，北市府發現設籍新北學子到北市就讀人數逐年增加。本報資料照片

雙北基於教育資源互惠，跨市交界12所學校開放為「共同學區制」，北市府發現設籍新北學子到北市就讀人數逐年增加，主張應各自負擔設籍學生的教育成本「親兄弟明算帳」，不過新北卻反擊，翡翠水庫在新北轄內，新北未曾跟北市計較過。對此，台北市副市長蔡炳坤說，畢竟教育還是要永續發展，還是需要有成本概念，「討論這個問題是基於務實，不過要跟新北要這個錢。」

蔡炳坤表示，雙北是共同生活圈，有些區域北市讓新北學生過來讀，新北有些區北市學生也會去念，但隨著時代變化，從數字看起來，跨區的學生好像越來越多，北市府認為畢竟教育還是永續發展，但長期來講，還是需要有成本概念，「討論這個問題是基於務實，不過要跟新北要這個錢。」

蔡炳坤表示，共同學區成本分攤這個議題，應該是可以討論的，大家也可以藉由議題討論，瞭解目前的跨區就讀情形，畢竟教育還是永續發展，像雙北目前市長柯文哲與侯友宜有好的友誼，但長期來講，還是需要有成本概念。

蔡炳坤說，就像2025要舉辦世界壯年運動會，北市府邀請新北參加，也是討論如何分攤經費，討論這個問題是基於務實，不過要跟新北要這個錢，經費也是朝永續發展，應該要去討論的，可以透過兩個教育局的討論，可以有後續的發展。

北市副市長蔡炳坤說，畢竟教育還是要永續發展，還是需要有成本概念，「討論這個問題是基於務實，不過要跟新北要這個錢。」圖／北市府提供
北市副市長蔡炳坤說，畢竟教育還是要永續發展，還是需要有成本概念，「討論這個問題是基於務實，不過要跟新北要這個錢。」圖／北市府提供

新北 北市 翡翠水庫

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