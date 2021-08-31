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黃金博物館今起升級數位博物館 220公斤大金磚線上近看

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
黃金博物館今起升級數位博物館，220公斤大金磚近距離看。圖／黃金博物館提供
黃金博物館今起升級數位博物館，220公斤大金磚近距離看。圖／黃金博物館提供

因應疫情下的生活轉變，新北市立黃金博物館今天起推出升級版「數位博物館」，內容包括7項主題，民眾只要透過電腦、手機、平板等裝置，就能隨時隨地造訪博物館，讓距離不是阻礙，線上看美麗的水金九地質公園，近觀數位典藏特展，細看珍貴的礦石。

數位博物館有一大亮點，是讓民眾能直接一覽博物館珍稀礦物，可近距離360度欣賞220公斤大金磚外，只要點擊網站展示圖片，就能放大礦石結晶，欣賞它絢麗多彩的顏色及獨特紋理，這是在實體觀展中，只隔著玻璃櫃觀賞所無法細查的真正「礦石之美」。

新北市立黃金博物館謝文祥館長今天表示，升級版「數位博物館」展現「搜尋更easy」、「視野更立體」、「知識更多元」及「學習更便利」四大特點，除設置一獨立網址，讓民眾搜尋更便捷，並將原官網「礦業遺址」平面圖片轉型為「礦業景觀」，讓水金九美景用空拍或環景360度呈現眼前，以更立體視野介紹礦山地質特色。

原網站的人文聚落將納入「文化行旅」主題，描述多元的礦山故事。「數位博物館」呈現黃金館3D虛擬環繞，並加入新設特展為常設展示主題，擴充「數位學習」、「影音專區」及「戶外空間」三項類別，讓民眾更能親近礦山知識，親子在家共學，更加簡易方便。

升級版「數位博物館」以礦山學為基礎，推展礦業文化為主，兼具學習、展示及娛樂之功能，共包含「展示」、「戶外空間」、「典藏」、「礦業景觀」、「文化行旅」、「數位學習」及「影音專區」7項主題內容。

「礦山講堂」是「數位學習」的主軸，親子、師生可共學礦山的地質及礦業文史，「影音專區」主題多元，包括地質類、礦山故事微電影以及自然地景等。

數位博物館今天首先開放「展示」、「數位學習」及「影音專區」三項目供民眾搶先看，預計110年10月下旬全部開放，即日起邀請民眾線上體驗，黃金博物館數位博物館網址

黃金博物館今起升級數位博物館，220公斤大金磚近距離看。圖／黃金博物館提供
黃金博物館今起升級數位博物館，220公斤大金磚近距離看。圖／黃金博物館提供
黃金博物館今起升級數位博物館，220公斤大金磚近距離看。圖／黃金博物館提供
黃金博物館今起升級數位博物館，220公斤大金磚近距離看。圖／黃金博物館提供
黃金博物館今起升級數位博物館，220公斤大金磚近距離看。圖／黃金博物館提供
黃金博物館今起升級數位博物館，220公斤大金磚近距離看。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 礦山

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