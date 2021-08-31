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影／貨櫃各自亂堆 新北整頓後厝漁港興建20間漁具倉庫
新北市三芝區後厝漁港先前因漁民各自購買貨櫃當作臨時倉庫，尺寸、形狀不一易造成環境髒亂，市府去年規畫興建漁具倉庫，在今年月初完工，共新增20間鋼筋混泥土漁具倉庫，還以人工漆畫彩繪，提升實用性外更增加港區特色。
後厝漁港在市府「嗨漁港計畫」下，港區內設有智慧型岸水電設備及海洋廢棄物暫置回收區，但以往漁民分別購買貨櫃改裝為臨時倉庫存放漁具，不僅易造成環境凌亂，放不下的漁具也會造成髒亂，每到颱風季節容易遺失、損壞，間接影響漁民作業。
市府去年規畫要興建20間漁具倉庫給漁民使用，漁業處表示，這次改善工程在維持傳統漁作習慣前提下，將舊有貨櫃移除，新蓋的漁具倉庫搭配手動鐵捲門與透光玻璃，不僅省電、耐用，也符合永續發展。
漁業處表示，為提升港區特色，特別以人工漆畫彩繪漁具倉庫，克服圖樣漸層及天候因素等課題，將倉庫外觀融入青春山海線圖樣，跳脫既定民眾對漁具倉庫印象。
除興建漁具倉庫外，港區內插卡計費型岸水電系統及海洋廢棄物暫置區等設施，可落實使用者付費並提供穩定水電來源，漁船靠岸時可利用設備補給，無須發動引擎進而減少碳排放；亦提供港區內產生廢棄物集中回收區，定期回使漁達到經濟循環，朝向智能化漁港邁進。
市長侯友宜表示，新北長達145公里海岸線內共有28座漁港，是本島漁港最多的縣市，這次透過漁具倉庫興建將提升漁具倉庫品質與美觀，改善原有空間不足、環境髒亂等問題，並融入美學讓港區整體視覺升級，藉由漁港觀光帶動地方特色。
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