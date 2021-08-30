北市消防局汽修班 提升消防人員汽修技能

為提升消防人員汽車修護專業知能，台北市消防局與私立大誠高中從去年起合辦汽車修護班，60位消防弟兄全數拿到丙級檢定。尤其今年培訓因新冠肺炎影響，不得不停止汽修訓練，學員在疫情趨緩後又整裝至大誠高中繼續培訓，最後全員通過丙級檢定。

台北市消防局繼續提升消防人員汽車修護專業知職，第二批培訓人員再下一城，全數取得汽車修護丙級檢定。由台北市消防局局長吳俊鴻頒發結業證書及檢定證照，並開心的表示，會繼續栽培打火弟兄，提振全隊汽車俢護能力，讓台北市消防車淘換率再往下降。

台北市消防局吳俊鴻說，連兩年讓隊員參加汽修課程，主要讓他們了解汽車保養的重要性，消防車造價不低，消防員在駕駛及基本保養有概念，可大大延長消防車的壽命，「我希望北市消防車都能獲得隊員很好對待，一輛車可使用20年，可以造福更多台北市民生命財產。」

大誠高中校長張德宏說，很佩服這群防疫先鋒在繁忙業務中，抽空研習汽修課程，此次檢定考全數通過，百分百上榜率令人敬佩。張德宏說，這批參與檢定考有百餘人，其他團隊通過率僅有兩成，包括大誠高中學生只有九成通過率，打火弟兄連兩年「全壘打」，叫人佩服。

大誠高中汽車科主任曾進生說，消防隊員上課認真，筆試成績就讓人很稱讚了，上週到校手作課，有人早上7點多就到校練習，追著老師問問題「他們的態度真的令人激賞！」

學員廖崇光表示，來上課後才知道過去開車、保養車很多錯誤動作，甚至連保養工具都使用錯誤，無形中造成車子耗損提升，經過大誠高中96小時培訓，對汽修增加不少概念。