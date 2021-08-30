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鹽蝕加浪潮衝擊 東北角鼻頭停車場下方階梯鋼筋外露
東北角鼻頭停車場下方階梯，疑長期受海鹽水氣侵入鏽蝕膨脹，結構體鬆脫，加上颱風湧浪衝擊，導致混凝土剝落，鋼筋外露。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，接獲民眾通報後，已在周邊拉起警戒線，提醒遊客勿靠近，並委由廠商加固，預計年底前完成。
東北角風管處接獲民眾通報的鏽蝕階梯支撐柱，位在台2線公路鄰海側下方潮間帶，位置相當隱蔽，不易察覺。
風管處從現場剝落的混泥土塊，表面還很新的跡象研判，初步推測原因是支柱內部鋼筋受海鹽水氣侵入，導致鏽蝕膨脹，結構體鬆脫，並因颱風湧浪衝擊，導致混凝土剝落、鋼筋外露。
風管處說，了解損壞情形後立即啟動緊急處置及修復計畫，包括現場周邊拉起警戒線，提醒遊客勿靠近，並聯繫合約廠商進場，初估整體加固經費約需150萬元。因位處潮間帶，施工不易，預計年底前完成。
東北角風管處表示，1984年設立後持續推動形塑地方特色觀光產業，鼻頭漁港為典型傳統漁村聚落，2001年了協助地方觀光帶動產業繁榮、促進總體營造特色，凝聚社區居民，與相關機關合作進行漁港村落人行步道美化及聚落景觀改善。
這些位在海濱的基礎設施，隨著使用年限增加，易在鹽蝕加上浪潮衝擊雙重因素下，導致使用年限不如陸地設施。鑑於本次經驗，後續將全面盤點已逾20年海濱設施，並列入定期巡檢範圍，提升設施妥善率。
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