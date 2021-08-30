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金山甘藷王競賽揭曉！冠軍甘藷甜度12.5度 與西瓜相當
新北市第6屆金山甘藷王競賽今天登場，比賽結果甜度組第1名為沈宗賢種植的甘藷，甜度12.5度，與西瓜相當。重量組由劉建菘以種植的甘藷5460公克稱冠。造型組由林朝聰包辦1、2名，第1名甘藷呈現自然風蝕美感獲評審青徠。
金山區長廖武輝說，今年因為防疫，大型千人焢窯活動停辦，甘藷王競賽照常舉辦。今年共有83組作品參賽，恭喜獲獎的農友，種植成績獲肯定。
市府農業局大力推動越冬計畫，有在地藷苗品質保證，並讓在地農友有良性切磋的活動體驗。配合金山甘藷季力邀農友以金山在地栽種的甘藷參加評選，希望藉由競賽提升甘藷栽培技術及銷售價格，進而推廣與行銷金山地區農特產。
金山甘藷王甜度組、重量組及造型組前3名得主，9月10日將在金山甘藷行銷活動現場接受頒獎。造型組入選作品與重量組優勝甘藷也會在現場展出，歡迎民眾踴躍參加，相關訊息可電洽金山區公所農經課(02)2498-5965轉分機161。
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