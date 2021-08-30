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新北市YouBike2.0安裝第一站 10月20日陸續啟用

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局今日安裝YouBike2.0第一個柱位，宣示動工，預計10月20日陸續啟動。圖／新北市交通局提供
新北市交通局今日安裝YouBike2.0第一個柱位，宣示動工，預計10月20日陸續啟動。圖／新北市交通局提供

新北市公共自行車系統換新契約，微笑單車公司今天在新北市政府旁的新府路YouBike站安裝第一個2.0柱位，宣示引進YouBike2.0系統到新北市，並預計10月20日起陸續啟用。

新北市交通局長鍾鳴表示，至今年底前將在捷運路廊、跨市邊境和錄案待建置等優先設置2.0租借站，另外還將在現有659個1.0站點擴增2.0的柱位，預計今年底完成700個YouBike2.0站點，未來全市擴增至1500站為目標。

鍾鳴時指出，YouBike2.0採廣佈點、高密度且更深入社區便利使用，為與台北市無縫接軌並維持與桃園市1.0系統能跨市使用，新北市YouBike1.0和2.0雙系統會同步提供服務，1.0的車輛則依使用年限批次汰換為2.0，避免浪費公帑。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，依照民眾的使用習慣及便利民眾可於各站點租還車，市府已在659個1.0站點周邊展開大量會勘尋找空間增設2.0樁位，今日在板橋安裝2.0第一個柱位，正式宣示動工，將優先在所有1.0場站旁邊增設柱位，讓民眾可以於各站租借還。

交通局指出，先前已錄案規畫新增租借站點，將以2.0系統建置，也會配合行政區內各1.0增設柱位建置進度，接續施作，以配合同步啟用。今年預計投入500輛至1000輛YouBike2.0，與YouBike1.0雙系統一起提供市民朋友大眾運輸最後一哩路重要接駁服務。

YouBike 自行車

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