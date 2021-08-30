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瑞芳後站老街改造亮點多 遊客可來發掘打卡

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳後站老街營造出許多特色亮點，讓整個後站老街有了不一樣的風貌。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳後站老街營造出許多特色亮點，讓整個後站老街有了不一樣的風貌。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳火車站到來的人潮，通常是要轉車去遊玩，很少人知道可以到後站老街走走，後站老街在瑞芳老街文化推展協會與龍安里辦公室合作之下，營造出許多特色亮點，旭初圖書室提供DIY課程還有導覽活動，一旁的不見天巷頭頂上更是充滿驚奇的瓶燈裝飾，讓整個後站老街有了不一樣的風貌。

除此之外，火車站後站出來的民眾服務站，也在大家的努力之下，將以往老舊鏽蝕的樣貌，要改造成2樓提供柑仔店市集和青年創業基地，3樓則打造成展演空間和露台音樂場地，目前受疫情影響，若市府開放相關政策，預計9月份將會開始進行各項活動。

龍安里長柯瑞和表示，後站老街想要轉型，做一些改變和不同的造景和建設，陸續經過旭初圖書室和瓶燈等等的改造，後來延伸到民眾服務站的2樓和3樓空間，這是很棒的地點，可以活化使用，目前做了許多規畫，目前預計9月份開辦各項活動，到時歡迎民眾踴躍參加。

民眾若是有來瑞芳火車站，千萬不要只是當成轉運站，不妨來到後站老街走走，在巷弄內穿梭，感受一下古早氛圍，也有著許多打卡景點，等著你發掘，若活動開放了，黃昏時刻，在民眾服務站3樓露台，更可以看到絕美的黃昏景色。

老街 瑞芳 火車站

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