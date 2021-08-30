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舊管易破停水苦不堪言 汐止協調配水池用地

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹針對伯爵社區配水池用地進行釐清，希望能夠幫忙解決民生用水問題。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹針對伯爵社區配水池用地進行釐清，希望能夠幫忙解決民生用水問題。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區伯爵社區使用二、三十年老舊的塑膠水管，容易破管漏水，經常破管停水讓居民是苦不堪言，所以，社區這兩年也一直在爭取水管更新，今(30)日新北市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，針對配水池用地進行釐清，希望能夠幫忙解決民生用水問題。

緊鄰汐止康寧街的伯爵社區，分為好幾代，裡頭有十幾個社區，住戶好幾千人，不過，好幾年來卻因為水管老舊，經常破管停水，讓居民苦不堪言。

社區居民說，加壓受水設備改善劃已經期待很久了，因為水管經常破裂停水，一年破好幾次，曾經最高記碌，一年社區花了五十幾萬元修管，希望能夠儘快解決改善。

湖興里長郭書成指出，水管經常破管的問題已經差不多十年了，主要是因為社區有一個蓄水池的用地，是在五代、還有國產署以及私人土地上，今天主要是釐清土地的取得，讓後續工程能夠順利進行。

新北市議員白珮茹表示，今年主要來伯爵五代就當時社區有向中央自來水及相關單位申請的老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計劃，也因為社區管線就在康寧街上，當時康寧街拓寬社區都很配合，所以，也很順利的獲得了經濟部的補助，所以，今年主要是針對整個地權的部分，施工動線現勘。

白珮茹指出，整個計劃的推動不止是公部門需要配合，最重要的也需要社區的配合，因為大家也要出部分的經費，大概是兩成的自籌款，另外的八成是由政府補助，雖然，經費已經核準了，但是可不可以順利的執行，需要伯爵幾個社區相關的用戶一起來推動，才能讓工程在今年或是明年初可以順利發包，未來透過管線汰換，讓社區用水更方便安全。

汐止

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