大巨蛋350萬權利金遲未議約 黃珊珊：今年底完成

台北市編列350萬大巨蛋權利金評估費，今年3月委外廠商協助與遠雄議約，台北市副市長黃珊珊承諾，會在今年8、9月完成，如今卻延宕遲未議約，黃珊珊回應，目前已積極處理，預計年底可以完成議約。

北市府與遠雄進行大巨蛋權利金談判，由北市體育局編列追加顧問公司中央工程逾630萬元的大巨蛋服務費，另編列350萬權利金委外評估費，原預計8、9月完成議約，但如今卻仍開始議約。

針對市府過去半年有何議約準備、權利金及超額利潤估算，以及何時與遠雄完成議約，黃珊珊僅回應，該案委外一個會計事務所，已經做完相關評估，府內開過幾次會，也與遠雄做了初步討論。

原則上8、9月就可以圓成，但因疫情關係延誤，其中也開過3、4次會議，目前正在積極進行，預計年底可以完成議約。

原訂2016年10月大巨蛋開發案興建工程提送專案結案報告，但在2015年5月20日大巨蛋開發案因故停工，直到2020年8月7日復工，導致廠商專案管理履約期程大幅度延長，以及工作量增加，因此廠商請求追加衍生的服務費用共630萬元。