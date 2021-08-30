受柯文哲賞識任北畜董座？ 廖榮清：真的不認識柯市長

新北市農業局前局長、板橋埔墘福德宮主委廖榮清傳出受台北市長柯文者賞識，將於9月1日出任台北畜產公司董事長，引發各界議論「挖角」。廖榮清強調「真的跟柯市長不認識」，是經北市產發局及市場處首長推薦，並經董事會通過才出任，跟台北市府其他單位及民眾黨也都沒有聯絡。

廖榮清過去有藍營色彩，在台北縣前縣長周錫瑋及新北市前市長朱立倫期間都擔任過官員。侯友宜今早還到板橋埔墘福德宮參拜，並感謝廟方的愛心贊普物資及善款，當時廖榮清也與侯友宜一同致詞，並陪同了解贊普物資情況。不過接近午間卻傳出廖榮清受到台北市長柯文哲賞識，將出任台北畜產公司董事長，引發外界議論廖榮清遭挖角。

廖榮清回應，台北畜產公司照原來時程應該是六七月左右改選，因疫情關係才延到八月底，而柯文哲這次也希望有一些專業人士能進入，最後才由台北產發局長林崇傑及台北市場處長陳庭輝徵詢意願並推薦。

廖榮清指出，台北畜產公司今天上午召開董事會通過他的任命案，他就算是上任了，但強調他「真的跟柯市長不認識」，也沒跟台北市府其他單位或民眾黨有接觸，更不可能參加相關運作。

據了解，廖榮清出生地方望族、政商關係良好、熟稔地方生態，也擔任過國大代表、新北商業會理事長等職務，並於周錫瑋時期出任縣秘書室主任、板橋代理市長及市府副秘書長，之後也在朱立倫當選第一屆新北市長後擔任農業局長。