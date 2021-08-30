蘆洲長安停車場改建增至385格停車位 2025年完工

新北市蘆洲區鴨母港旁的永安南路周邊都是老舊社區、工廠，長期缺乏停車位。新北市交通局為解決問題，決定將附近的長安機械停車場改建為大型立體停車場，停車位將從原本的148個增加至385個，工程預計明年發包，工期兩年半。

蘆洲鴨母港旁的永安南路長達1.2公里，周邊長安街屬於蘆洲舊市區，人口數多也相當熱鬧，但該處因為皆為老舊公寓，沒有什麼地下停車場，長期以來都有嚴重的停車問題，有些居民真的找不到車位，就隨意違停在熱鬧的長安街上，導致周邊交通混亂，甚至會引發車禍。

新北市議員彭佳芸指出，鴨母港周邊的停車問題困擾居民許久，本來民眾是希望能在鴨母港溝上加蓋興建停車場，但無奈成本過高，不符效益，最後作罷，但希望市府能提出新方案，替市民解決停車問題。

新北市交通局停管科長陳明湖指出，他們評估後，決定將離鴨母港僅400公尺的長安機械停車場改建成更立體停車場，停車位能從原本的148個汽車位增加到385個汽車位，改建期間應會租用附近私有土地闢建臨時停車場。

陳明湖表示，長安機械停車場為2000年興建，也將達到停車設備使用年限，此次改建將會花費4.34億元，9月將辦理評選，決標後會進行規畫作業與都市計畫變更，明年完成招商作業、工程發包，預計2025年完工。