快訊

家長看過來！北市最新「開學指引」出爐 15%學生不到校上課

新北增3例確診足跡曝光 西門町3店家、士林科教館入列

蘆洲長安停車場改建增至385格停車位 2025年完工

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局將改建蘆洲長安機械停車場成立體停車場，預計能將車位從148個增加至385個。圖／新北市交通局提供
新北市交通局將改建蘆洲長安機械停車場成立體停車場，預計能將車位從148個增加至385個。圖／新北市交通局提供

新北市蘆洲區鴨母港旁的永安南路周邊都是老舊社區、工廠，長期缺乏停車位。新北市交通局為解決問題，決定將附近的長安機械停車場改建為大型立體停車場，停車位將從原本的148個增加至385個，工程預計明年發包，工期兩年半。

蘆洲鴨母港旁的永安南路長達1.2公里，周邊長安街屬於蘆洲舊市區，人口數多也相當熱鬧，但該處因為皆為老舊公寓，沒有什麼地下停車場，長期以來都有嚴重的停車問題，有些居民真的找不到車位，就隨意違停在熱鬧的長安街上，導致周邊交通混亂，甚至會引發車禍。

新北市議員彭佳芸指出，鴨母港周邊的停車問題困擾居民許久，本來民眾是希望能在鴨母港溝上加蓋興建停車場，但無奈成本過高，不符效益，最後作罷，但希望市府能提出新方案，替市民解決停車問題。

新北市交通局停管科長陳明湖指出，他們評估後，決定將離鴨母港僅400公尺的長安機械停車場改建成更立體停車場，停車位能從原本的148個汽車位增加到385個汽車位，改建期間應會租用附近私有土地闢建臨時停車場。

陳明湖表示，長安機械停車場為2000年興建，也將達到停車設備使用年限，此次改建將會花費4.34億元，9月將辦理評選，決標後會進行規畫作業與都市計畫變更，明年完成招商作業、工程發包，預計2025年完工。

停車場

延伸閱讀

三重光榮國小停車場將啟用　9月試營運720停車位免費停

相關新聞

受柯文哲賞識任北畜董座？ 廖榮清：真的不認識柯市長

新北市農業局前局長、板橋埔墘福德宮主委廖榮清傳出受台北市長柯文者賞識，將於9月1日出任台北畜產公司董事長，引發各界議論「...

蘆洲長安停車場改建增至385格停車位 2025年完工

新北市蘆洲區鴨母港旁的永安南路周邊都是老舊社區、工廠，長期缺乏停車位。新北市交通局為解決問題，決定將附近的長安機械停車場...

新北市整治蘆洲鴨母港 汙水、臭味全消失

新北市為解決蘆洲、五股、三重交界處的鴨母港惡臭、泥沙淤積問題，多年來施作了抽水站防洪工程、設置汙水截流站、渠底改善工程，...

影／開學前防疫 衛生局赴北市校園大清消

9月1日開學日即將到來，針對校園防疫，台北市衛生局派出清潔消毒人員，對北市轄內307間公立學校進行環境消毒，工作人員今天...

永和發現疑日據時代近百年二宮尊德 文化局鑑定中

新北市永和社區大學生態社日前在永福橋下附近發現一座雕像，社區工作者王耀東推測是日據時期所留下的二宮尊德（二宮金次郎）雕像...

柯文哲上任後減了1.9萬 北市每人負擔公共債務3.5萬

台北市主計處統計，台北市109年度北市歲入決算審定數為1745億元，其中自籌財源1167億元，占歲入比率達66.9%；今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。