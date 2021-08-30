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大貓熊團團圓圓17歲生日 圓仔圓寶陪吃蛋糕

中央社 / 台北30日電

北市動物園今天為大貓熊「團團」、「圓圓」慶祝17歲生日，並準備一個「圓的」三層水果蛋糕讓「圓圓」跟「圓寶」一起享用，「團團」則因腸胃不適，由「圓仔」代替接受祝福。

台北市立動物園2008年年底從中國四川引進大貓熊「團團」與「圓圓」，「團團」生日是9月1日，「圓圓」則是8月30日，由於兩熊生日只差2天，動物園每年都會幫牠們舉行聯合慶生會。

動物園表示，保育員們今年為了「圓圓」特製一個「圓的」三層水果蛋糕，蛋糕基底和所有配件都是以圓形元素來製作；「團團」本來也有特製生日蛋糕，不過「團團」昨天出現腹痛等不適症狀，因此取消今天讓牠食用的計畫。

動物園表示，由於「圓寶」剛滿1歲，一睜開眼就要跟媽媽「圓圓」玩還有吸奶，所以今天的慶生會安排「圓寶」與「圓圓」一起吃蛋糕。

當保育員布置完場地後，「圓圓」便直直朝著蛋糕走去並開始大快朵頤，還一不小心將蛋糕推倒在「圓寶」身上，引發現場一陣驚呼。

「圓圓」與「圓寶」吃完三層蛋糕後，保育員接著安排讓「圓仔」代替爸爸「團團」接受大家的生日祝福，不過「圓仔」一開始不願下來享用單層水果冰塊蛋糕，幸好在保育員循循善誘下，最後仍開心將蛋糕完食。

動物園表示，保育員昨天發現「團團」出現腸胃不適的症狀，下午經過獸醫師診治、服用幫助消化的藥物並排出黏液便後就緩解了，目前精神和進食情形都跟平常沒有兩樣，不過對大貓熊來講，水果屬於精緻食物，因此仍希望讓牠的腸胃再休息一天，請民眾不用擔心。

動物園 圓寶

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