新北發現疑二宮尊德像 文化局現勘待審議

新北市永和區福和橋下發現疑日據時代留下二宮尊德雕像，文化局今天前往現勘，初步認為形似二宮尊德，但因有修補過，加上比對紀錄找不到符合過去任何一尊，後續要再認定。

新北市多名文資審議委員上午前往永和區福和橋下，勘查一尊疑為二宮尊德石雕。所有人張姓阿公到場並指出，這是1970年代在台北市民生東路一處工地撿到，當時雕像主體與腳分離，他搬回家後有用水泥補強。

張姓阿公說，後因女兒在日本看到類似雕像，決定擺出來給更多人看，由於缺乏基座，因此找一塊花崗岩墊上。

文資委員邵慶旺會勘後指出，雖然形似二宮尊德，但因有修補過，加上腰間的蝴蝶結不符合過去已知在台灣的二宮尊德，認定上還需要一段時間。

邵慶旺說，若真的是日據時期所留下，推測時間可能在1925年到1938年間，也不排除當時沒統計到的雕像可能性。

文化局表示，後續還會由委員們審議，才能認定是否具有歷史價值。

二宮尊德本名二宮金次郎，雖然家境清寒得砍柴編草鞋，仍勤學不倦，是苦讀勤學的象徵，日據時代台灣的國小都有二宮揹柴手拿書本苦讀的雕像。台灣光復後被孔子像取代。