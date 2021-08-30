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新北9/1多交通措施上路 台65土城二往國3限行北上

中央社 / 新北30日電

新北市交通局今天說，9月1日起多項交通措施上路，包括校園周邊恢復行人保護號誌時相，八里台北港重劃區管制禁行大貨車，台65線土城二入口往國道3號採「限行北上」等。

新北市政府交通局管制工程科長陳建成今天指出，6月8日至8月27日暑假期間，取消學校周邊行人專用通行燈號，配合9月1日開學恢復運作，公車也將加密班次。

此外，交通安全科長林昭賢表示，八里台北港重劃區將自9月1日起實施15噸以上大貨車禁行管制，新增管制範圍為中山路2段、八里大道、臨港大道及商港路所圍的區域。

另為減少台65線往土城交流道主線車流交織，9月1日起台65線土城二入口至國道3號採「限行北上」措施，由大安路、員安路口進入台65線的車輛只能進入國3北上車道，原欲由土城二入口往國3南下的車輛，請改由橋下大安路行駛從中央路、大安路口的土城交流道進入國道。

交通局表示，鄰近台鐵五堵車站的汐止區大同路3段貨櫃橋下停車場將自9月1日起收費營運，場內有22個小型車停車位及74個機車停車位，收費時段為平日週一至週五上午7時至晚上8時止，汽車每小時新台幣20元，機車免費，歡迎通勤轉乘民眾多加利用。

國道 八里

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