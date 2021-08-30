新北9/1多交通措施上路 台65土城二往國3限行北上
新北市交通局今天說，9月1日起多項交通措施上路，包括校園周邊恢復行人保護號誌時相，八里台北港重劃區管制禁行大貨車，台65線土城二入口往國道3號採「限行北上」等。
新北市政府交通局管制工程科長陳建成今天指出，6月8日至8月27日暑假期間，取消學校周邊行人專用通行燈號，配合9月1日開學恢復運作，公車也將加密班次。
此外，交通安全科長林昭賢表示，八里台北港重劃區將自9月1日起實施15噸以上大貨車禁行管制，新增管制範圍為中山路2段、八里大道、臨港大道及商港路所圍的區域。
另為減少台65線往土城交流道主線車流交織，9月1日起台65線土城二入口至國道3號採「限行北上」措施，由大安路、員安路口進入台65線的車輛只能進入國3北上車道，原欲由土城二入口往國3南下的車輛，請改由橋下大安路行駛從中央路、大安路口的土城交流道進入國道。
交通局表示，鄰近台鐵五堵車站的汐止區大同路3段貨櫃橋下停車場將自9月1日起收費營運，場內有22個小型車停車位及74個機車停車位，收費時段為平日週一至週五上午7時至晚上8時止，汽車每小時新台幣20元，機車免費，歡迎通勤轉乘民眾多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言