迪化街一段再添歷史建築 256號店屋見證商業史

曾開設台灣首間慰安婦博物館「阿嬤家」的迪化街一段256號店屋今天獲登錄為歷史建築，台北市文資委員會認為，建物保留1920年代「一坎二落一過水」格局，見證大稻埕商業經營變遷。

大同區迪化街一段256號從2015年開始由婦女救援基金會所承租，在此開設台灣第一家以慰安婦為主題的博物館「阿嬤家－和平與女性人權館」，租約在去年到期後，現由東方廣告承租經營。

建物所有權人李建興認為，迪化街一段開發較早，深具許多具有文資潛力的建築，希望能對保存古蹟盡一份心力，因此委託呂大吉建築事務所申請登錄為歷史建築。

文化局邀集文資委員張崑振、郭瓊瑩、丘如華、陳彥良、李素馨會勘後，認為建物保留1920年代修建完成時的「一坎二落一過水」風貌與原有格局，在歷史上則承載許多特殊行業，見證商業經營變遷。

建築師呂大吉表示，迪化街一段256號鄰近淡水河14號水門，在日治時期為江氏家族開設「江成發材木商」專門販賣棺木，後因生意不好，在1953年賣給陳氏家族經營油漆代理事業，並在2007年轉由販售南北貨的李氏家族持有至今。

呂大吉指出，此棟建物為昭和式看板建築樣式，反映當時的建築法規及潮流，為迪化街歷史街區意象不可或缺的重要元素，格局與配置則是當時典型的住商合一街屋形式，建物牆壁、木窗、欄杆、洗石子、面磚、騎樓磚拱等皆深具時代內涵，見證日治時期的營建歷史。

台北市文化局今天舉行第139次文資會議，出席17名文資委員一致同意迪化街一段256號具有文資價值，登錄為歷史建築，並要求建物應恢復原貌。