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新北市整治蘆洲鴨母港 汙水、臭味全消失

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
蘆洲鴨母港經整治後，臭味都已消失，環境也變得美觀。記者張睿廷／攝影
蘆洲鴨母港經整治後，臭味都已消失，環境也變得美觀。記者張睿廷／攝影

新北市為解決蘆洲、五股、三重交界處的鴨母港惡臭、泥沙淤積問題，多年來施作了抽水站防洪工程、設置汙水截流站、渠底改善工程，大幅減少鴨母港整體環境。市長侯友宜今日上午前往視察時表示，鴨母港惡臭讓市民難以忍受，經過市府的多段工程，終於解決惡臭問題，讓民眾能有一個休閒散步的好去處。

鴨母港溝流經三重、五股及蘆洲地區，集水區面積達到464公頃，集水廣闊區，主河道長達1.3公里，與當地市民生活密不可分。由於鴨母港溝過去就有河道泥沙淤積、排水坡度不良的問題，這時候上游的蘆南、三重工業區排放出來的廢水流到下游時，就會出現渠底臭、水質髒等問題，水流散發出來的惡臭使周邊居民都難以忍受。

侯友宜表示，市府團隊為解決鴨母港惡臭問題，多年來施作了抽水站防洪工程、設置汙水截流站、渠底改善工程，並將蘆洲區污水接管率達到7成，大幅度減少鴨母港溝污水來源，也提升整體環境觀感。

新北市水利局表示，他們從2009年就開始整治鴨母港，其中港溝上游補助水處理工程已於6月28日完工，每日補助淨水3000噸，提供鴨母港溝中下游水源，不僅改善水質問題也將積累的淤泥帶往帶往下游抽水站排除。

新北市水利局長宋德仁解釋，市府此次在鴨母港萬福廣場採用「批次處理程序」來減少水槽體使用數量，增加浮動生物濾材，達成高水量、高水質需求的低濃度汙水處理流程，這種做法可以減少汙水截流站空間，也是全國首次有人採用這種公共污水處理方式，未來廢水流到這裡後，都會經過處理，變成乾淨的水流。

宋德仁指出，市府近期還會在鴨母港周邊設置光雕投影設備，並於渠底兩側種植爬藤類植栽，兩岸護欄種植炮仗花、紫藤及紫色馬纓丹，各式植栽會隨著季節陸續開花，呈現不同的河岸樣貌，，希望增添鴨母港獨特性及，塑造蘆洲打卡新景點。

水利局補充，新莊中港大排、板橋湳子溝、三重溪美大排及蘆洲鴨母港溝；其中中港大排、溪美大排多年前就已整治完成，湳子溝也在今年4月整治完，鴨母港是最後一條，這裡是最困難的，相信這些工程全數完成後，能大幅改善新北溪河的惡臭問題。

新北市府在鴨母港施作了抽水站防洪工程、設置汙水截流站、渠底改善工程，改善汙水問題。記者張睿廷／攝影
新北市府在鴨母港施作了抽水站防洪工程、設置汙水截流站、渠底改善工程，改善汙水問題。記者張睿廷／攝影

污水 水質

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