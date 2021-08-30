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永和發現疑日據時代近百年二宮尊德 文化局鑑定中

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市永和永福橋下附近疑似發現日據時期二宮尊德，但古物委員用其腰帶蝴蝶結特色比對，還沒找到符合跟過去在台任何二宮尊德像。記者張哲郢／攝影
新北市永和永福橋下附近疑似發現日據時期二宮尊德，但古物委員用其腰帶蝴蝶結特色比對，還沒找到符合跟過去在台任何二宮尊德像。記者張哲郢／攝影

新北市永和社區大學生態社日前在永福橋下附近發現一座雕像，社區工作者王耀東推測是日據時期所留下的二宮尊德（二宮金次郎）雕像。文化局今與古物委員會勘，認為形是二宮尊德沒錯，但因有修補過，加上比照不到符合過去任何一尊，後續要再認定。

根據撿到這座雕像的80多歲張姓阿公表示，他親戚1976年在台北市民生東路一處工地打工發現，但當時雕像主體與腳分離，他搬回家後有用水泥補強。

張阿公當時沒想太多，直到2015年女兒去日本後，發現有跟家裡一樣的雕像，一查才知道是二宮尊德，決定擺出來在永福橋附近溼地給更多人看，近期則由社大生態社成員發現。

二宮尊德是江戶時代後期農政、思想家，相傳他出身貧寒，靠著邊撿柴邊苦讀，最終當上大官，有著自幼刻苦勤學的代表，許多日本小學過去都設有他的雕像，也因日本殖民關係把二宮尊德帶入台灣。

據了解，台灣在日據時期許多學校都有二宮尊德，但雕像有銅像或石雕，銅因二戰爆發，普遍被熔掉作為他用，後續也在國民政府遷台後去日本化被破壞，全台所剩不多，雙北已知在萬華老松國小還有雕像。

根據會勘結果，有章藝術博物館文物維護研究中心主任邵慶旺表示，永和這座雕像雖然形是二宮尊德，但因有修補過加上腰間的蝴蝶結不符合過去已知在台灣的二宮尊德，認定上還需要一段時間，若真的是日據時期所留下，推測時間可能在1925到1938年間，也不排除有當時沒統計到的雕像可能性。

文化局表示，會勘後古物委員還會開小組會議討論，假設被認定為古物，就會依照所有權回歸，有可能是校方。王耀東則希望，如果找不到所有人，看能否與日台交流協會聯絡，或跟日僑學校聯繫，讓歷史文物得以保存。

文化局今與古物委員會勘在永和永福橋下一處溼地疑似留有日據時期二宮尊德的雕像。記者張哲郢／攝影
文化局今與古物委員會勘在永和永福橋下一處溼地疑似留有日據時期二宮尊德的雕像。記者張哲郢／攝影

日本 日據時期

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