永和發現疑日據時代近百年二宮尊德 文化局鑑定中

新北市永和社區大學生態社日前在永福橋下附近發現一座雕像，社區工作者王耀東推測是日據時期所留下的二宮尊德（二宮金次郎）雕像。文化局今與古物委員會勘，認為形是二宮尊德沒錯，但因有修補過，加上比照不到符合過去任何一尊，後續要再認定。

根據撿到這座雕像的80多歲張姓阿公表示，他親戚1976年在台北市民生東路一處工地打工發現，但當時雕像主體與腳分離，他搬回家後有用水泥補強。

張阿公當時沒想太多，直到2015年女兒去日本後，發現有跟家裡一樣的雕像，一查才知道是二宮尊德，決定擺出來在永福橋附近溼地給更多人看，近期則由社大生態社成員發現。

二宮尊德是江戶時代後期農政、思想家，相傳他出身貧寒，靠著邊撿柴邊苦讀，最終當上大官，有著自幼刻苦勤學的代表，許多日本小學過去都設有他的雕像，也因日本殖民關係把二宮尊德帶入台灣。

據了解，台灣在日據時期許多學校都有二宮尊德，但雕像有銅像或石雕，銅因二戰爆發，普遍被熔掉作為他用，後續也在國民政府遷台後去日本化被破壞，全台所剩不多，雙北已知在萬華老松國小還有雕像。

根據會勘結果，有章藝術博物館文物維護研究中心主任邵慶旺表示，永和這座雕像雖然形是二宮尊德，但因有修補過加上腰間的蝴蝶結不符合過去已知在台灣的二宮尊德，認定上還需要一段時間，若真的是日據時期所留下，推測時間可能在1925到1938年間，也不排除有當時沒統計到的雕像可能性。