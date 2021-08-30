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新北市引進YouBike2.0 10/20起陸續啟用

中央社 / 新北30日電

新北市汰換YouBike1.0，今天上午在市政府（新府路）YouBike站安裝第一個2.0柱位，宣示引進2.0系統。交通局說，預計自10月20日起陸續啟用，規劃在今年底完成700個2.0站點設置。

新北市公共自行車系統換新契約，由微笑單車公司得標，交通局長鍾鳴時上午到市政府（新府路）YouBike站安裝第一個2.0柱位，宣示引進YouBike2.0系統。

鍾鳴時表示，將在現有659個1.0站點擴增2.0柱位，並以捷運路廊、跨市邊境和錄案待建置等優先設置2.0租借站，預計年底前完成700站，未來以全市擴增至1500站為目標。

鍾鳴時指出，為與台北市無縫接軌，並維持與桃園市1.0系統能跨市使用，新北市採1.0和2.0雙系統同步提供服務，1.0的車輛依使用年限批次汰換為2.0，避免浪費公帑。

交通局綜合規劃科長吳政諺說明，YouBike2.0自10月20日起陸續啟用，今年預計投入500輛至1000輛2.0單車，與1.0雙系統一起提供市民朋友大眾運輸最後一哩路重要接駁服務。

YouBike 單車

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