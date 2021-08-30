柯文哲上任後減了1.9萬 北市每人負擔公共債務3.5萬
台北市主計處統計，台北市109年度北市歲入決算審定數為1745億元，其中自籌財源1167億元，占歲入比率達66.9%；今年7月底台北市平均每人負擔公共債務實際數為3.5萬元，較2014年底減少1.9萬元。
台北市長柯文哲任期僅剩一年多，為推動各項市政建設，並兼顧財政永續，北市主計處表示，北市府致力確保穩定自籌財源，依照審計部北市審計處最新公布資料顯示，2020年度台北市歲入決算審定數為1745億元。
其中自籌財源(包括稅課收入及稅外收入)1167億元，占歲入比率達66.9%，較2019年度的66.4%增加0.5個百分點；另外，補助及協助收入157億元(占歲入9.0%)；統籌分配稅421億元(占歲入24.1%)。
為積極強化債務管理，以節省債息支出，北市府財政局也統計，今年7月底台北市公共債務未償餘額實際數為898億元(皆屬舉借1年以上尚未償還之公共債務)，平均每人負擔公共債務實際數為3.5萬元；若與2014年底比較，則分別減少571億元(-38.9%)及1.9萬元(-35.2%)。
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