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板橋埔墘福德宮愛心贊普物資超壯觀 侯友宜親參拜感謝

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜與多位區公所同仁前往埔墘福德宮參拜。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與多位區公所同仁前往埔墘福德宮參拜。記者李成蔭／攝影

新北板橋埔墘福德宮今舉行中元普度法會，並捐出全數贊普物資及善款50萬元，新北市長侯友宜表示，今年疫情關係許多宮廟舉辦普度時都縮小規模或不開放，但其實只要有虔誠的心，透過線上參拜及做愛心也很好，今天要特別謝謝埔墘福德宮及信眾的付出，在中元普度以愛的力量幫助新北各地需要幫助的民眾。

本土疫情嚴重衝擊民眾經濟及生活，埔墘福德宮今內部自行辦理中元普度，並號召信眾將各類物資捐贈弱勢，不少民眾在遠端共襄盛舉，廟方另外也捐贈善款50萬元，希望能幫助弱勢民眾度過難關。侯友宜與多位區公所同仁前往參拜，感謝廟方善行義舉，並頒發感謝狀給埔墘福德宮。

侯友宜表示，今日特別來感謝所有信眾的愛心及付出，以愛的力量、善的循環，透過中元普度來照顧新北市各地區需要幫助的民眾，這樣的方式既能在落實防疫下普度，又能夠做愛心。

侯友宜致詞，埔墘福德宮的普度雖然沒有對外開放，但其實是簡單而隆重，信眾只要有虔誠的心，一樣能透過科技方式來參拜及參與普度，民眾若有到宮廟祈福參拜，還是記得要遵守相關防疫規定，保護自己也保護別人。

侯友宜強調，埔墘福德宮是新北的績優宗教團體之一，廟方連2年各捐贈防疫基金100萬元，年初還認購500箱高麗菜幫助農友也助弱勢，現在普度又再捐物資集善款，熱心公益不落人後。侯友宜並在最後前往贊普區，壯觀物資也讓他頻頻點頭讚嘆。

埔墘福德宮主任委員廖榮清表示，為宏揚福德正神慈悲精神，寺廟長期從事社會公益，每年也都舉辦普度法會，今年雖疫情關係沒開放，但信眾仍參加贊普眾匯集不少物資，會將信眾大愛捐給板橋、中和、新莊三區，以及深坑、石門、平溪偏遠地區民眾。

民政局表示，物資將會由各區公所媒合，透過鄰里系統及慈善機構分送給有需要的民眾。局長柯慶忠表示，除埔墘福德宮，還有永和保福宮、蘆洲湧蓮寺、三峽廣行宮、汐止金龍山北峰寺等，超過112間宮廟也展現公益慈善能量，一同捐助弱勢。

新北市長侯友宜與埔墘福德宮主任委員廖榮清了解贊普物資情況。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與埔墘福德宮主任委員廖榮清了解贊普物資情況。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與埔墘福德宮主任委員廖榮清致詞。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與埔墘福德宮主任委員廖榮清致詞。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜感謝埔墘福德宮及信眾捐贈。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜感謝埔墘福德宮及信眾捐贈。記者李成蔭／攝影
埔墘福德宮贊普物資。記者李成蔭／攝影
埔墘福德宮贊普物資。記者李成蔭／攝影

普度 侯友宜

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