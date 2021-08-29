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開學倒數！蔡炳坤宣導開學指引 防疫假不影響全勤操行

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
蔡炳坤說，防疫期間，學生請防疫假不會影響操行成績，也不會納入出缺勤，並不會影響全勤，不過提醒學生、家長，請防疫假不能出外玩，還是要在家參加線上學習。圖／引用自臉書
蔡炳坤說，防疫期間，學生請防疫假不會影響操行成績，也不會納入出缺勤，並不會影響全勤，不過提醒學生、家長，請防疫假不能出外玩，還是要在家參加線上學習。圖／引用自臉書

周三就要開學，台北市副市長蔡炳坤今天也在臉書「坤爸勤政」開講，為家長解答開學問題，針對家長關心的，還有老師可能還沒打疫苗、學生請防疫假會不會影響操行成績、沒全勤？還有若有確診該如何因應等逐一回應。

蔡炳坤說，目前台北市多數老師都已打過疫苗，若沒有打過疫苗的老師，也需要持有PCR陰性證明；至於防疫期間，學生請防疫假不會影響操行成績，也不會納入出缺勤，並不會影響全勤，不過提醒學生、家長，請防疫假不能出外玩，還是要在家參加線上學習。

另外，也有家長問，儘管疫情趨緩，但每天仍有零星確診，若學校開學後，有師生確診怎辦？蔡炳坤表示，北市府已經做好準備，只要有一名學生確診，全班停課14天，全校2名學生確診，全校停課14天，確診者會送到醫院或集中檢疫所治療。

至於接觸者會到防疫旅館或集中檢疫所，費用由政府出，家長不用煩腦，至於沒有匡列的學生，則是在家自主學習，停課不停學。

針對相關開學因應，蔡炳坤表示，未施打疫苗教師首次進校需要提供3日內快篩、PCR陰性證明；未施打疫苗教師每周提供PCR陰性證明；家長若不放心小孩可請防疫假在家透過視訊或影片學習；學生請防疫假不影響操性成績。

至於全班出現1確診，全班停課14天；全校2人確診全校停課14天(改線上學習)；若出現確診者採九宮格匡列入住防疫旅館或集中檢疫所；若被匡列須住防疫旅館之費用由北市府全額支出。

北市府也會要求學校實施每日3次體溫檢測、除用餐時間外全程配戴口罩、呼籲師生勤洗手酒精消毒。

疫苗 北市 停課

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