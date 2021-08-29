河濱籃球場剛開就有人不戴口罩 新北：一發現就封15天

新北在本周二開放籃球場活動，不過三重中興橋籃球場將從今日封場15天。新北水利局表示，該運動場有民眾未戴口罩打球，並還坐在一起群聚，除報警外也依規封場15天。另外，先前新店陽光直排輪場亦發生民眾違反防疫措施，已依規從24日開始封場15天。

水利局指出，新北市已於8月24日開放籃球場活動，但仍有部分民眾未遵守防疫規定，像三重中興橋籃球場就有民眾未戴口罩打球，並群聚坐在籃球場下，未保持指揮中心規定的「室外1公尺社交距離」。

水利局說明，針對上述民眾違反防疫規定情況，市府依規定將於8月29日至三重中興橋籃球場封場15日，並於9月13日再重新開放。另外，「新店陽光直排輪場」先前亦有民眾未依防疫規定，發生群聚及部分民眾未戴口罩情況，市府也依規定於8月24日進行封場15日。