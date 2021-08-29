MOOVO停止共享電動自行車系統營運 改採訂閱制

新北市共享運具業者運點科技公司MOOVO為調整經營方向，向市府提出申請於9月7日起停止共享電動輔助自行車系統營運服務，改成訂閱制的方式繼續營運。新北市交通局表示，尊重市場機制，並會評估用地條件看是否能在原點導YouBike2.0，延續接駁服務。

MOOVO去年開始在新北營運，它是一種電動輔助自行車，只要時速在25公里以下輕踩便會有產生輔助動力，廠商看準淡水地形高低坡多，在該區設置一百多輛MOOVO自行車，營運1年來廣受好評，使用者滿意度達9成2。

不過運點科技公司認為，以未來的交通模式來看，採取訂閱制將能產生更大效益，決定在今年9月7日停止原有的智慧樁式服務，未來將改成訂閱制，也就是說，民眾可以提前向業者預約，在固定的合作商家或地點租借到MOOVO，地點也將擴大至新北各角落，將不會侷限在淡水而已。

運點科技公司表示，他們並不是停止在新北營運，而是要轉型，希望能提供民眾更方便的租借模式，詳細的營運方式仍在做最後確定，將於近期對外公布。

新北市交通局綜合規劃科長吳政諺指出，MOOVO其實單日周轉率都有到2次以上，以初期來說算是不錯，但業者現在有自己的規畫，他們也都尊重，未來若想要回歸，市府也隨時歡迎。