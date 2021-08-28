新北406校園清消 防疫假不計缺勤、宿舍管制

新北市府今天表示，即將開學，29日會消毒完成406所學校；開學全面實體授課、新生入學由專人引導、防疫假不列出缺勤紀錄，學生宿舍將採取低度活動，進出嚴格門禁管制。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會28日直播舉行，市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋、教育局長張明文參加。

侯友宜表示，市府環保局29日前會協助完成406所公私立學校、公立幼兒園校內開放空間與學校周邊環境清消工作。各校對於小一及幼兒園新生，將安排專人引導入校，家長不進入校園，老師分批安排學生入班，讓家長放心。另外，學校宿舍低度活動，進出嚴格管制。

教育局說，開學前會到各校抽查，包括學生入校動線規劃，設置紅外線熱像儀位置；健康中心防疫物資，包括額溫槍、酒精、口罩及快篩試劑的準備。

教育局說，除環境消毒外，遊具區域也將標示不開放、洗手台設置肥皂、洗手乳，午餐準備隔板。已安排侯友宜於30日前往江翠國小檢視校園整備情形。

教育局說，教室上課須固定座位、固定成員，並落實課堂點名，且全程戴口罩，授課教師要調整課程目標、教學內容與評量方式。學生如生病不到校上課，家長如有防疫需求，可幫孩子申請防疫假，在家同步線上課程，不列出缺勤紀錄。

教育局表示，開學第一週，教師將隨堂診斷測驗，檢視學生在COVID-19疫情期間，停止到校上課的學習狀況，並輔導學習弱點，讓學生能銜接新課程。

教育局表示，每班都建置無線網路、教師平板及桌上型電腦，未來透過視訊設備，讓老師運用於實體教材或線上課程、網路教學資源等。

記者提問，有民眾在河堤籃球場打球未戴口罩，教育局長張明文表示，若發現違反規定會加強勸導，勸導不聽會依照傳染病防治法開罰。

至於餐廳用餐規範，是否比照台北市的放寬標準，侯友宜回覆媒體詢問時表示，餐廳內用是脫口罩行為，飲食會有飛沫傳染風險，新北目前以最嚴格標準規範，仍採取梅花座、隔板、專人服務，若疫情穩定隨時可開放。