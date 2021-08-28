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金山立體停車場完工 侯友宜：青春山海線打卡金地標

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山立體停車場完工，侯友宜：青春山海線打卡金地標。圖／交通局提供
金山立體停車場完工，侯友宜：青春山海線打卡金地標。圖／交通局提供

總工程經費4億多元的金山立體停車場工程，8月30日完工，新北市長侯友宜今天視察時表示，這不僅是新北市第6座完工的前瞻停車場，更是青春山海線首座全智慧化立體停車場，成為北海岸打卡新地標，兼負發展觀光和滿足停車需求的重要任務。今年12月試營運，可提供350個汽車位、100個機車位。

侯友宜今天下午5點由金山區長廖武輝、議員張錦豪、白珮茹及里長等陪同視察。侯友宜說，金山立體停車場距離金山老街僅一路之隔，從金山分局旁新打通的便道過個馬路就到，走到全新改造的中山溫泉公園也只要3到5分鐘。

停車場的1樓規畫小農市集，結合公所、農會來行銷在地農特產；頂樓並設計有景觀瞭望台和風雨頂板，提供做為大型集會活動場所，這不只是一座停車場，也將是觀光旅遊中繼站和金山區民生活新聚點。

侯友宜表示，青春山海線是市政重要建設之一，交通局結合捷運、鐵路路網，規畫多達30條公車轉乘至淡水、三芝、石門、金山、萬里等各青春山海線觀光景點，並於金山中角灣、三芝淺水灣、石門白沙月灣及萬里野柳等4處建置YouBike租賃站外，自淡水到貢寮的海岸觀光線，也完成增設11處綠能電動機車租賃站，全力打造青春山海線的「環保、綠能、低碳」之旅。

交通局長鍾鳴時指出，金山立體停車場為地下1層、地上4層，樓層採挑高設計，建築物造型以金山神秘海岸火山岩石染橘褐紋色為發想，8月底即可竣工，預計今年12月試營運，可提供350個汽車位、100個機車位，並將建置車牌辨識系統、車位在席、智慧尋車等全自動智慧化的停車系統，成為金山區、也是青春山海線首座全智慧化停車場。

金山立體停車場完工，侯友宜：青春山海線打卡金地標。圖／交通局提供
金山立體停車場完工，侯友宜：青春山海線打卡金地標。圖／交通局提供
金山立體停車場完工，侯友宜：青春山海線打卡金地標。圖／交通局提供
金山立體停車場完工，侯友宜：青春山海線打卡金地標。圖／交通局提供
金山立體停車場完工，侯友宜：青春山海線打卡金地標。圖／交通局提供
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金山 停車場

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