金山立體停車場完工 侯友宜：青春山海線打卡金地標

總工程經費4億多元的金山立體停車場工程，8月30日完工，新北市長侯友宜今天視察時表示，這不僅是新北市第6座完工的前瞻停車場，更是青春山海線首座全智慧化立體停車場，成為北海岸打卡新地標，兼負發展觀光和滿足停車需求的重要任務。今年12月試營運，可提供350個汽車位、100個機車位。

侯友宜今天下午5點由金山區長廖武輝、議員張錦豪、白珮茹及里長等陪同視察。侯友宜說，金山立體停車場距離金山老街僅一路之隔，從金山分局旁新打通的便道過個馬路就到，走到全新改造的中山溫泉公園也只要3到5分鐘。

停車場的1樓規畫小農市集，結合公所、農會來行銷在地農特產；頂樓並設計有景觀瞭望台和風雨頂板，提供做為大型集會活動場所，這不只是一座停車場，也將是觀光旅遊中繼站和金山區民生活新聚點。

侯友宜表示，青春山海線是市政重要建設之一，交通局結合捷運、鐵路路網，規畫多達30條公車轉乘至淡水、三芝、石門、金山、萬里等各青春山海線觀光景點，並於金山中角灣、三芝淺水灣、石門白沙月灣及萬里野柳等4處建置YouBike租賃站外，自淡水到貢寮的海岸觀光線，也完成增設11處綠能電動機車租賃站，全力打造青春山海線的「環保、綠能、低碳」之旅。