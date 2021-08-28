快訊

BNT下午2時開放意願登記大當機 接種過第一劑者不能選

BNT今起意願登記！ 第7輪AZ開放29歲以上8/29預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廚餘禁養豬 新北呼籲惜食減量、廚餘瀝乾

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北環保局表示，一般民眾處理廚餘仍依照過去清運方式，完全不受影響，但請配合落實惜食減量及廚餘瀝乾。圖／新北環保局提供
新北環保局表示，一般民眾處理廚餘仍依照過去清運方式，完全不受影響，但請配合落實惜食減量及廚餘瀝乾。圖／新北環保局提供

台灣出現非法走私非洲豬瘟陽性案例食品，非洲豬瘟災害應變中心宣布，8月30日起廚餘禁入養豬場，且廚餘養豬場於9月1日到9月30日都禁止使用廚餘餵養。新北環保局表示，一般民眾處理廚餘仍依照過去清運方式，完全不受影響，但請配合落實惜食減量及廚餘瀝乾。

新北市每日收到310噸廚餘，新北環保局指出，廚餘禁養豬後，對於清潔隊、養豬戶有影響，目前規劃併入堆肥處置，若堆肥場不堪負荷，就會送至焚化爐焚化。

新北環保局說，目前在三峽興建高效堆肥場，若完工後每天可處理50噸廚餘；另外也會採BOT方式打造有機物處理中心，產生的沼氣還可發電，預計明年招標，屆時就可完全處理新北的廚餘量。

環保局提醒，民眾若有使用來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，不要回收到廚餘桶，請裝專用垃圾袋丟到垃圾車內，交由清潔隊妥善焚化處理，避免造成防疫破洞。

至於社區、學校、市場、機關與事業單位，如餐廳、食品工廠等，環保局說，務必將養豬廚餘瀝乾水後，以原有收運方式交付收運，再由收運業者向環保局申請運送至指定焚化廠免費處理，申請表單請至新北市環保局官網下載。

環保局呼籲，申請免費養豬廚餘處理的清除業者或養豬戶需以廚餘專車進廠，並應備齊廚餘產源於新北市的證明文件、與產源的合約書，且廚餘內不能夾帶垃圾才能進焚化廠。

廚餘 非洲豬瘟

延伸閱讀

9月禁廚餘養豬 社區、餐廳被拒收廚餘1個月

防非洲豬瘟 潘孟安：屏東縣養豬大縣絕不允許任何破口

防堵非洲豬瘟下月禁廚餘養豬 豬農怨倉促無配套

再查獲3養豬場違法使用廚餘 農委會依法開罰

相關新聞

疫情撐不下去 新北1健身房2游泳池倒閉

新北板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，新北市議員何博文接獲上百名求助無門的會員陳情，新北法制局已提出3種消費者維護...

廚餘禁養豬 新北呼籲惜食減量、廚餘瀝乾

台灣出現非法走私非洲豬瘟陽性案例食品，非洲豬瘟災害應變中心宣布，8月30日起廚餘禁入養豬場，且廚餘養豬場於9月1日到9月...

新北改善通學巷 北市防制機車事故

台北市長柯文哲昨天主持交通會報，討論北市機車交通事故防制作為，分析近3年的整體交通事故中，機車是所有車種傷亡人數最多，且...

板南線、文湖線車廂擠不擠 看燈號

疫情逐漸趨緩，台北捷運平均日運量已回升至百萬人次，為因應9月開學，北捷在板南線、文湖線上設置「捷運人流資訊管理專家系統」...

貢寮慶安宮「皇蛾」停駐 廟方、信眾嘖嘖稱奇

貢寮區澳底的慶安宮是地方信仰中心，在農曆7月14日的國姓爺生日祭典結束後，發現了一隻「皇蛾」停駐在天公爐的中燈上，廟方覺得這是一種吉祥的徵兆，許多信徒也特別來看這隻神奇的大皇蛾。

黃珊珊：下周送審加碼振興預算 困難產業有專門方案

中央日前宣布5000元振興券面額與領取方式，不少縣市推出加碼、抽獎活動。台北市副市長黃珊珊表示，下周就會把追加的預算送到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。