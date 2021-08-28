廚餘禁養豬 新北呼籲惜食減量、廚餘瀝乾

台灣出現非法走私非洲豬瘟陽性案例食品，非洲豬瘟災害應變中心宣布，8月30日起廚餘禁入養豬場，且廚餘養豬場於9月1日到9月30日都禁止使用廚餘餵養。新北環保局表示，一般民眾處理廚餘仍依照過去清運方式，完全不受影響，但請配合落實惜食減量及廚餘瀝乾。

新北市每日收到310噸廚餘，新北環保局指出，廚餘禁養豬後，對於清潔隊、養豬戶有影響，目前規劃併入堆肥處置，若堆肥場不堪負荷，就會送至焚化爐焚化。

新北環保局說，目前在三峽興建高效堆肥場，若完工後每天可處理50噸廚餘；另外也會採BOT方式打造有機物處理中心，產生的沼氣還可發電，預計明年招標，屆時就可完全處理新北的廚餘量。

環保局提醒，民眾若有使用來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，不要回收到廚餘桶，請裝專用垃圾袋丟到垃圾車內，交由清潔隊妥善焚化處理，避免造成防疫破洞。

至於社區、學校、市場、機關與事業單位，如餐廳、食品工廠等，環保局說，務必將養豬廚餘瀝乾水後，以原有收運方式交付收運，再由收運業者向環保局申請運送至指定焚化廠免費處理，申請表單請至新北市環保局官網下載。

環保局呼籲，申請免費養豬廚餘處理的清除業者或養豬戶需以廚餘專車進廠，並應備齊廚餘產源於新北市的證明文件、與產源的合約書，且廚餘內不能夾帶垃圾才能進焚化廠。