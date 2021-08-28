疫情撐不下去 新北1健身房2游泳池倒閉

新北板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，新北市議員何博文接獲上百名求助無門的會員陳情，新北法制局已提出3種消費者維護權利途徑；另外中和也有2家游泳池業者停業，消保官指出，提醒業者要延長退費時間，甚至規劃郵寄退費等方式。

何博文說，昨接獲民眾陳情，板橋的LifeGym健身房於7月下旬無預警倒閉，仍有上百名會員的健身課程未完成，業者也僅於臉書上公告相關退費流程，要求會員提供身分證、存摺作為退費使用。

何博文指出，但是後續的退費流程像是石沉大海般沒有下文，民眾不但求助無門，更擔心個人資料被濫用。已聯繫新北市政府法制局及體育處，並要求相關局處應積極協助民眾完成相關退費程序。

新北主任消保官王治宇說，信用卡爭議款部分，540日內刷卡付費的消費者，可在業者停止服務的120日內向發卡銀行申請爭議，譯者同意提供會員上課紀錄及停止營業的說明。

王治宇表示，健身房已開放會員登記債權，等變賣完健身器材後依比例退費，個資疑慮負責人會再進一步說明；另外該公司將進入解散程序，團體訴訟可能緩不濟急，建議消費者向法院聲請支付命令，最短時間內取得強制執行名義。

另外中和「北一游泳池」與「水藍天游泳池」8月24日公布將結束營業，消保官指出，2業者規劃長期會員按比例退費，持游泳票券依券退費，也在營業場所張貼停止營業公告，並通過臉書、簡訊通知會員停業、退費訊息。