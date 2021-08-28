快訊

BNT下午2時開放意願登記大當機 接種過第一劑者不能選

BNT今起意願登記！ 第7輪AZ開放29歲以上8/29預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情撐不下去 新北1健身房2游泳池倒閉

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，新北法制局已提出3種消費者維護權利途徑。圖／何博文團隊提供
新北板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，新北法制局已提出3種消費者維護權利途徑。圖／何博文團隊提供

新北板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，新北市議員何博文接獲上百名求助無門的會員陳情，新北法制局已提出3種消費者維護權利途徑；另外中和也有2家游泳池業者停業，消保官指出，提醒業者要延長退費時間，甚至規劃郵寄退費等方式。

何博文說，昨接獲民眾陳情，板橋的LifeGym健身房於7月下旬無預警倒閉，仍有上百名會員的健身課程未完成，業者也僅於臉書上公告相關退費流程，要求會員提供身分證、存摺作為退費使用。

何博文指出，但是後續的退費流程像是石沉大海般沒有下文，民眾不但求助無門，更擔心個人資料被濫用。已聯繫新北市政府法制局及體育處，並要求相關局處應積極協助民眾完成相關退費程序。

新北主任消保官王治宇說，信用卡爭議款部分，540日內刷卡付費的消費者，可在業者停止服務的120日內向發卡銀行申請爭議，譯者同意提供會員上課紀錄及停止營業的說明。

王治宇表示，健身房已開放會員登記債權，等變賣完健身器材後依比例退費，個資疑慮負責人會再進一步說明；另外該公司將進入解散程序，團體訴訟可能緩不濟急，建議消費者向法院聲請支付命令，最短時間內取得強制執行名義。

另外中和「北一游泳池」與「水藍天游泳池」8月24日公布將結束營業，消保官指出，2業者規劃長期會員按比例退費，持游泳票券依券退費，也在營業場所張貼停止營業公告，並通過臉書、簡訊通知會員停業、退費訊息。

消保官說，業者退費日期從9月1日至20日，期間過短且游泳池退費有群聚風險，建議業者適度延長領取退費期限，另外退費期間又提升到3級警戒，業者也要規劃郵寄退費等方式。

中和「北一游泳池」與「水藍天游泳池」8月24日公布將結束營業。圖／新北法制局提供
中和「北一游泳池」與「水藍天游泳池」8月24日公布將結束營業。圖／新北法制局提供
新北板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，新北法制局已提出3種消費者維護權利途徑。圖／何博文團隊提供
新北板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，新北法制局已提出3種消費者維護權利途徑。圖／何博文團隊提供

健身 消保官

延伸閱讀

新北開放住宿型長照機構探視 侯友宜要求4防疫規範

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

新北居家隔離人數突爆增百人 原因出在健身房

王定宇貼文聊台灣未來 留言卻歪樓：4個有3個該減肥了

相關新聞

疫情撐不下去 新北1健身房2游泳池倒閉

新北板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，新北市議員何博文接獲上百名求助無門的會員陳情，新北法制局已提出3種消費者維護...

廚餘禁養豬 新北呼籲惜食減量、廚餘瀝乾

台灣出現非法走私非洲豬瘟陽性案例食品，非洲豬瘟災害應變中心宣布，8月30日起廚餘禁入養豬場，且廚餘養豬場於9月1日到9月...

新北改善通學巷 北市防制機車事故

台北市長柯文哲昨天主持交通會報，討論北市機車交通事故防制作為，分析近3年的整體交通事故中，機車是所有車種傷亡人數最多，且...

板南線、文湖線車廂擠不擠 看燈號

疫情逐漸趨緩，台北捷運平均日運量已回升至百萬人次，為因應9月開學，北捷在板南線、文湖線上設置「捷運人流資訊管理專家系統」...

貢寮慶安宮「皇蛾」停駐 廟方、信眾嘖嘖稱奇

貢寮區澳底的慶安宮是地方信仰中心，在農曆7月14日的國姓爺生日祭典結束後，發現了一隻「皇蛾」停駐在天公爐的中燈上，廟方覺得這是一種吉祥的徵兆，許多信徒也特別來看這隻神奇的大皇蛾。

黃珊珊：下周送審加碼振興預算 困難產業有專門方案

中央日前宣布5000元振興券面額與領取方式，不少縣市推出加碼、抽獎活動。台北市副市長黃珊珊表示，下周就會把追加的預算送到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。