防堵非洲豬瘟 北市廚餘暫時送焚化爐銷毀

配合中央非洲豬瘟防疫政策，北市環保局宣布養豬廚餘應變防疫作為，為避免影響民眾回收習慣，市民仍可用既有廚餘分類方式，但回收的養豬廚餘，北市遵照中央政策停送養豬場，開放北市三座焚化廠，讓廚餘清運業者與清除機構，採焚化銷毀方式處理。

台北市長柯文哲也說，台北市目前沒有養豬場，日前衛生局去查店家，查了23家店，沒有發現非洲豬瘟豬肉，台北市沒有養豬場的問題，只有廚餘怎麼處理的問題。

北市環保局指出，目前北市清潔隊每日回收約6公噸養豬廚餘，事業單位自行交付養豬場養豬廚餘每日約54公噸，以往均變賣給養豬戶做為飼料，每月針對所委託3家養豬場進行稽查，確認養豬場依照高溫蒸煮中心溫度90 ℃，及至少1小時以上的規定進行養豬廚餘再利用。

環保局表示，為配合中央非洲豬瘟防疫政策，北市回收養豬廚餘暫採焚化銷毀方式處理。至於市場、夜市、機關、學校、餐廳、百貨美食街、公司行號、飯店旅館等單位產生的養豬廚餘，因無法再送入養豬場再利用，環保局也特別開放北市三座焚化廠，讓廚餘清運業者與清除機構。

環保局說，可自即日起於上班時間(8：30-17：30)向焚化廠預約後(各廠預約電話及窗口如下)，自110年8月30日起每週一、二、四、五、六，上午8時起至下午5時止，送至三座焚化廠免費回收，以減輕疫情期間相關單位的經濟負擔；該免費回收之養豬廚餘亦將暫採高溫焚化方式銷毀，確保防疫安全。