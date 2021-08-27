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汐止忠厚市場卸貨區落差大 民眾易踩空危險

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區忠厚市場卸貨區幾乎半個人高的落差，新北市議員楊春妹要求取消卸貨區，讓買菜的民眾有更舒適安全的採買環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區忠厚市場卸貨區幾乎半個人高的落差，新北市議員楊春妹要求取消卸貨區，讓買菜的民眾有更舒適安全的採買環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區忠厚市場目前的大門正對著卸貨區，因為，有幾乎半個人高的落差，如果不小心容易踩空，實在危險，所以，今(27)日新北市議員楊春妹就召集相關單位人員現場會勘，要求取消卸貨區，將目前民眾行走的階梯整個延伸，讓買菜的民眾有更舒適安全的採買環境。

忠厚市場自治會長李財畇說，忠厚市場大門出來直走沒有樓梯而是卸貨區，因為，落差很大，有不熟悉的民眾就容易踩空跌倒，實在危險，所以，希望市府市場處能夠協助改善。

新北市議員楊春妹說，大門出來非常容易踩空，目前是當作卸貨區，但是因為有很多市民反應，來買菜容易發生意外，所以，就跟市場處溝通如何改善。

楊春妹強調，在109年就發現忠厚市場非常多的設施是不完善的，而且忠厚市場是從民國96年建置到現在，裡面包括油漆、磁磚、外觀都陸續爭取改善，今天主要是來驗收整體情況如何，討論後決定將卸貨區改為樓梯，也要做到人性化，因為週邊有忠孝里、厚德里、山光里，居住人數大約有一萬九千人，原住民這邊有花東新村、山光社區，平均年齡比較年長，所以，希望市場週邊設施都要人性化，包括樓梯、人行道、無障礙空間都要一次到位。

新北市政府市場處科長林振鵬表示，忠厚市場自治會有建議大門卸貨區的部分，增設樓梯以及後方卸貨區鋪面的不平整，會與區公所共同來改善，另外，議員在會勘有提出人行道鋪面平整度的部分，也會與公所協調儘快改善。

人行道 汐止

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