解禁開放 淡水竿蓁運動公園籃球場亮麗啟用

疫情持續趨緩，新北市淡水區竿蓁運動公園的籃球場整修工程，目前所有的工程也都完工，看到亮麗全新的籃球場地設施，新北市議員陳偉杰也會同區公所來到現場關心啟用狀況，希望在開放之後，能夠提供市民更好的運動環境。

新北市議員陳偉杰表示，在開放解封籃球場運動之後，這裡的籃框也都裝上完工，而這一座改善工程的經費，感謝體育署及新北市體育處，還有很多市議會的同仁一起來協助，把這個籃球場重新打造，也可以提供淡水喜愛籃球運動的市民有更好的運動場地。

現場馬上就有民眾來打籃球，民眾表示，在整修之前就很常來這裡打球，在整修之後地板較不會滑，而且整體使用氛圍也很好。

淡水區公所主祕徐天平表示，這次改善的部份有包括了地板鋪面，從原本破舊的水泥地面，改成全新的壓克力地面，有較好的彈性與抗滑性，燈光的部份也都改善亮度，休息區及場地周邊排水功能也都一併改善完成，不論是白天還是夜晚都可以讓市民享受完善的籃球場地，而在防疫期間，也請民眾到籃球場打球，必需要掃描實聯制及戴好口罩。