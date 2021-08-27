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淡水馬偕醫院愛心湧入 企業捐N95口罩、議員送糕餅

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水馬偕醫院獲永慶房產淡水三品牌聯合會贈1500個N95口罩。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水馬偕醫院獲永慶房產淡水三品牌聯合會贈1500個N95口罩。 圖／紅樹林有線電視提供

疫情趨緩，但愛心依然源源不斷，新北市淡水區永慶房產淡水三品牌聯合會，募集資金購置了1500個N95口罩送到淡水馬偕醫院，要捐給辛苦的醫護夥伴們，新北市議員鄭宇恩不僅是媒合這樁善舉，更加碼送來了1200個淡水相當知名的三協成糕餅，同樣要贈送給淡水馬偕的醫護。

淡水馬偕醫院主任葉宏恩表示，雖然現在疫情趨緩，但也很感謝企業的捐助，因為這些物資永遠不嫌多，可以做為醫院的備用物資。

永慶房產淡水三聯會長江國祥表示，秉持「取之於淡水用之於淡水」的精神，看到過去受到疫情影響醫護是台灣最堅強的防線，有了他們辛苦的付出，才能夠將疫情走到現在趨緩的狀態，可說是非常的不容易，對此市議員鄭宇恩也加碼捐了1200個三協成紫米桂圓酥，為醫護加油打氣。

市議員鄭宇恩表示，很榮幸可以媒合永慶房屋與淡水馬偕醫院捐贈醫療物資，因此也一起響應這樣的愛心，捐了在地老店餅鋪三協成的紫米桂圓酥，不僅是為醫護人員打氣，也希望大家可以在後疫情時代能夠一起做好防疫。

淡水 疫情

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