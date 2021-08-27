貢寮慶安宮「皇蛾」停駐 廟方、信眾嘖嘖稱奇

貢寮區澳底的慶安宮是地方信仰中心，在農曆7月14日的國姓爺生日祭典結束後，發現了一隻「皇蛾」停駐在天公爐的中燈上，廟方覺得這是一種吉祥的徵兆，許多信徒也特別來看這隻神奇的大皇蛾。

位在澳底的慶安宮，是一間主祀鄭成功的廟宇，平時香火鼎盛，已經有一百多年的歷史，前些天國姓爺生日祭典結束後，眾人發現天公爐的中燈上飛來一隻比成人手掌還大的皇蛾，引起大家爭相拍照記錄，也有很多人特別過來看這隻皇蛾。

相傳在百年前，貢寮區居民無意間發現一尊鄭成功的木雕神像，於是村民就為祂修整一座能夠遮風擋雨的小廟，後來一代傳一代香火越來越旺，廟方覺得皇蛾的駐足慶安宮是一種吉兆，會讓慶安宮更加興旺，開臺聖王會保佑民眾更加平安，捕魚也能滿載而歸。

澳底慶安宮常務委員蕭朝宗表示，皇蛾的停駐，代表慶安宮日後可以信眾滿天下，大家闔境平安，廟方和信徒也都覺得這是吉祥的徵兆。

澳底慶安宮廟祝蔡坤輝表示，國姓爺生日祭典結束後眾人才發現皇蛾，大家都覺得很驚奇，這是從來沒發生過的情形，大家想說是不是開臺聖王降駕下來，真的非常神奇，值得來參觀一下。

皇蛾停駐在中燈上，隨著風飄移搖晃，但是就是沒有打算離開，從祭典結束到現在已經過了3天，在慶安宮蔚為奇觀，民眾如果打算來參觀這隻大皇蛾的話手腳要快，但也請保持距離，不要驚擾到皇蛾。