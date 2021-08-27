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石門洞停車場路口設號誌 里長盼增左轉指示

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門洞停車場路口增設了路口號誌燈，里長邱朝欉要求交通標示也要一起配套改善。 圖／紅樹林有線電視提供
石門洞停車場路口增設了路口號誌燈，里長邱朝欉要求交通標示也要一起配套改善。 圖／紅樹林有線電視提供

石門停車場路口，因為緊鄰著彎道，讓從淡水方向來到石門，要進到停車場停車的遊客，必須先自行確認對向彎道沒有來車才能左轉入場，為了保護用路人安全，近來增設了路口號誌燈，尤其在淡水往金山方向的路側還有專用的左轉指示燈，不過里長邱朝欉要求交通標示也要一起配套改善，要讓駕駛知道在這裡左轉，應該要等候左轉指示燈。

尖鹿里長邱朝欉說，南下道路，經過石門洞停車場前就是彎道，這也讓北上的車輛要左轉都要確認很久，現在增設號誌燈，讓用路人更方便，不過因為疫情目前停車場還沒有開放，但是8月28日前來考機車駕照的民眾多，就可以依循號誌來考場考試，未來在停車場開放之後，將會有更多用路人受惠。

不過改了號誌卻沒有改交通標示，也讓很多駕駛都不知道有左轉號誌燈可以依循，為此里長期盼這個路口的交通標誌也可以一起改善，不論是在馬路上新增劃設左轉標示，或是增設左轉專用燈的指示標語，要讓需要左轉的駕駛可以提前知道將會有左轉指示燈，如此一來避免用路人因不清楚而違規，更加不要讓專用左轉燈的用途被白白浪費。

停車場 石門

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