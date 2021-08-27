黃珊珊：下周送審加碼振興預算 困難產業有專門方案

中央日前宣布5000元振興券面額與領取方式，不少縣市推出加碼、抽獎活動。台北市副市長黃珊珊表示，下周就會把追加的預算送到議會，加碼原則會用到北市現有的數位機制，把錢留用在台北市，另外也會針對特別困難的產業推專門振興方案，所有細節會在下週公布。

黃珊珊表示，北市府下周就會把追加預算送到議會，現在災準金都用完了，要爭取議會支持。相關配合中央振興券的方案會有2個原則，第一是會用到北市現有的數位機制，第二是要把錢留在台北花用，後續會公布精準振興方案。

另外，在特別困難的產業中，黃珊珊說，台北市政府會提出專門振興方案，數位落差也會有其他優惠模式，細節會在下周公布。

至於有攤商認為面額太大，難以幫助做銅板價生意的商家。市長柯文哲表示，使用電子支付的好處，就是可以綁到悠遊卡獲信用卡中，能夠有彈性遞花費，如果領用實體券，面額就是200元到1000元，還沒辦法找錢，「才鼓勵大家用電子支付」。

而中央也提到明年薪資雙漲，同時又發放振興券，被認為是安撫民怨。柯文哲說，現在全世界都在印鈔票，預期未來會通貨膨脹，若薪資不漲，購買力就會下降，加薪後實質購買力沒變。柯文哲坦言，有時候政府就是在做虛功，全世界都這樣，民主政體就是政府要討好人民，為了選票，只管這次、不管下次。