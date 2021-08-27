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北市火鍋、自助餐免專人操作 中秋河濱烤肉再等等

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市修正餐飲業防疫指引，放寬火鍋、燒烤、自助餐免專人操作。圖／北市府提供
北市修正餐飲業防疫指引，放寬火鍋、燒烤、自助餐免專人操作。圖／北市府提供

北市疫情逐漸趨緩，市長柯文哲今天宣布，放寬北市餐飲業防疫指引修正，包括放寬火鍋和燒烤不強制由專人操作、自助餐不強制由專人夾菜，但同住家人同桌者仍須保持1.5公尺間距或隔板；另外，中秋節即將到來，是否開放河濱公園烤肉，仍要與中央討論。

柯文哲表示，台北市餐飲業防疫指引修正，放寬火鍋、燒烤不強制由專人操作，但仍需由服務人員分菜後上菜，不可共鍋或共爐；放寬自助餐不強制由專人夾菜，但若由顧客自行取菜，取菜夾宜單次使用，經清洗消毒後，再提供下為顧客使用。

另外，餐飲業者人數容留限制，單一隔間室內80人，室內300人，若採多隔間總人數超過上限，需3日前報備；同桌者須保持1.5公尺間距，否則須使用隔板，除同住且有照顧需求者外，同住家人同桌者仍須保持1.5公尺間距或隔板。

至於中秋連假是否開放河濱公園給民眾烤肉，副市長黃珊珊表示，以中央規定在室外100人且保持社交距離為原則，但河濱烤肉可能大家都會脫下口罩，會再跟中央確認是否有新指引，也會在防疫會議上討論要不要開放。

烤肉 北市 餐飲業

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