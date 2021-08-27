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父親毆傷同事 新北市議員馬見發表道歉聲明

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員馬見發表道歉聲明。圖／翻攝馬見臉書
新北市議員馬見發表道歉聲明。圖／翻攝馬見臉書

新北烏來清潔隊53歲馬姓男子，23日下午與同事、40歲高姓男子發生糾紛，警方獲報後抵達現場，發現馬男有酒醉鬧事狀況，甚至也與員警拉扯，警方訊後依法函送法辦。馬男是新北市議員馬見的父親，馬見今發表道歉聲明，並強調會按相關流程懲處。

馬姓男子23日下午3點酒後與高姓、黃姓2名同事發生衝突，警發獲報後到場，馬男因酒醉鬧事且有推擠拉扯員警，支援警力到場後，將馬男帶去派出所實施管束。

而遭毆打的高男報案後到醫院開立診斷證明書，今下午到派出所完成報案程序；黃男則在24日到派出所表明也遭毆打，同時持醫院診斷證明書完成報案程序。

馬見表示，父親涉及職場肢體衝突爭議，他深感抱歉，必將嚴格遵循相關作業流程，移送懲戒委員會，並依獎懲規定辦理懲處事宜。父親服務近20年，深知嚴以律己不應同事糾紛有所動搖，未來會避免類似事件發生。

馬見說，作為家屬他向涉及人員，鄭重致上歉意，並誠懇的說聲抱歉。

警方指出，馬男推擠拉扯員警部分，將依社會秩序維護法85條妨害公務函送偵辦。涉傷害部分，新店分局調查後將函請台北地檢署偵辦。

妨害公務

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