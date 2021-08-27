新北市議員馬見父親酒後傷人 被提告送辦

原住民籍新北市議員馬見的父親今天下午3時許，酒後在烏來清潔隊內與2名同事發生糾紛，竟動手打2人，連到場警方都受波及。馬見稍早在臉書致歉，強調一定會依規定送懲戒。

新北市警察局新店分局下午3時許獲報，烏來區的烏來清潔隊內，53歲馬姓男子酒後與40歲高姓、44歲黃姓2名同事發生衝突，馬男徒手毆傷2人。

警方到場時，馬男仍在原地有酒醉鬧事情形，甚至推擠拉扯員警，詢後被依妨害公務罪嫌法辦。至於2名同事堅持提出傷害告訴，警方也依規定受理。

馬見稍早在臉書（Facebook）發文致歉表示，對於父親涉及職場肢體衝突爭議一事，深感抱歉。該案必將嚴格遵循相關作業流程，移送懲戒委員會，並依獎懲規定辦理懲處事宜。

馬見說，家父於機關恪盡職守服務近20年，深知嚴以律己之重要，不應因職場同仁間糾紛而有所動搖。未來並必當謹守紀律，竭力排除相關糾紛之可能，避免再有類似事件發生，履行社會服務者的使命。

貼文中並寫道，感謝社會各界及涉及人員於此事件的友善互動，期許能一同為更好的公共秩序及工作環境盡一分心力，並為地方帶來更良善周整的服務。做為家屬，馬見向本案涉及之人員，鄭重致上歉意，再次誠懇的說聲抱歉。