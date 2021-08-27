快訊

拜登又搞砸？待撤離者名冊交神學士 挨轟「殺人清單」

接受BNT印復必泰 柯文哲：死了8百多人才發現沒衣服穿

新北市議員馬見父親酒後傷人 被提告送辦

中央社 / 新北27日電

原住民籍新北市議員馬見的父親今天下午3時許，酒後在烏來清潔隊內與2名同事發生糾紛，竟動手打2人，連到場警方都受波及。馬見稍早在臉書致歉，強調一定會依規定送懲戒。

新北市警察局新店分局下午3時許獲報，烏來區的烏來清潔隊內，53歲馬姓男子酒後與40歲高姓、44歲黃姓2名同事發生衝突，馬男徒手毆傷2人。

警方到場時，馬男仍在原地有酒醉鬧事情形，甚至推擠拉扯員警，詢後被依妨害公務罪嫌法辦。至於2名同事堅持提出傷害告訴，警方也依規定受理。

馬見稍早在臉書（Facebook）發文致歉表示，對於父親涉及職場肢體衝突爭議一事，深感抱歉。該案必將嚴格遵循相關作業流程，移送懲戒委員會，並依獎懲規定辦理懲處事宜。

馬見說，家父於機關恪盡職守服務近20年，深知嚴以律己之重要，不應因職場同仁間糾紛而有所動搖。未來並必當謹守紀律，竭力排除相關糾紛之可能，避免再有類似事件發生，履行社會服務者的使命。

貼文中並寫道，感謝社會各界及涉及人員於此事件的友善互動，期許能一同為更好的公共秩序及工作環境盡一分心力，並為地方帶來更良善周整的服務。做為家屬，馬見向本案涉及之人員，鄭重致上歉意，再次誠懇的說聲抱歉。

烏來

延伸閱讀

市議員父親酒後打傷2同事挨告 兒子臉書發文代父道歉

新北3年花3千萬打造國小安全通學環境 交局長親畫標線

2021新北市樂壇新星音樂會

PLG／國王主色調榮耀黃 鋼鐵人吉祥物「牛」為概念

相關新聞

柯文哲參戰貘寶寶命名「葉克貘」 幕僚改成「貘寧扣」

台北市長柯文哲參加台北動物園「貘法少女待命名 / 貘寶寶命名者非我「貘」屬」的貘寶寶命名活動，柯文哲原想替馬來貘寶寶取名...

開學搭捷運免人擠人 北捷推4燈號判斷車廂擁擠度

疫情逐漸趨緩，台北捷運平均日運量已回升至百萬人次，為因應9月開學，北捷在板南線、文湖線上設置「捷運人流資訊管理專家系統」...

黃珊珊：下周送審加碼振興預算 困難產業有專門方案

中央日前宣布5000元振興券面額與領取方式，不少縣市推出加碼、抽獎活動。台北市副市長黃珊珊表示，下周就會把追加的預算送到...

北市火鍋、自助餐免專人操作 中秋河濱烤肉再等等

台北市疫情逐漸趨緩，市長柯文哲今天宣布，放寬北市餐飲業防疫指引修正，包括放寬火鍋和燒烤不強制由專人操作、自助餐不強制由專...

父親毆傷同事 新北市議員馬見發表道歉聲明

新北烏來清潔隊53歲馬姓男子，23日下午與同事、40歲高姓男子發生糾紛，警方獲報後抵達現場，發現馬男有酒醉鬧事狀況，甚至...

北市加零 柯文哲：餐飲業每一段時間會放寬一次

台北市今天本土案例是零，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，居家隔離人數昨天也開始下降，只有365人，現在全世界疫情很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。