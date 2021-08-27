新北3年花3千萬打造國小安全通學環境 交局長親畫標線
為打造學童安心、家長放心的通學環境，新北市交通局長鍾鳴時今天下午前往萬里區視察野柳國小通學巷改善工程，並實際操作標線畫設。市府3年共投入了超過3000萬元的經費，為211所國小打造客製化的通學環境。
鍾鳴時說，交通局經過3年的努力，不斷的與學校、居民及相關單位討論，108年完成40所國小通學巷、109年完成90所，原預訂今年年底前要再完成81所，在今天提前完成通學巷改善計畫的最後一塊拼圖。
鍾鳴時實際操作標線劃設，他表示，安全是交通管制措施最重要的目標，尤其對學童安全的防護更要嚴正以待，透過「新北市通學巷弄改善計畫」的打造，一同來強化學童安全，讓孩子們在新學期開學時，能有安全到校、安心回家的路。
交通局統計，新北市108年兒童交通事故死傷人數為859人，其中有90.6%非兒童本身為案件主要肇責，而這些案件的主要肇事原因多為駕駛人未注意車前狀況導致，因此交通局透過高辨識度的新式標誌、標線設置，來加強國小周邊警示。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言