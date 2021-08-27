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北市9月1日開放6種長者、身障者服務據點 餐食禁止內用

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

中央今天宣布雙北非疫情中高風險區域，8月31日起開放長照機構探視。對此，北市社會局長周榆修表示，8月25日已經通知各據點的伙伴做好準備，並開放來函復辦，範圍有北市社區照顧關懷據點、身障日間活動據點等6處，必須要符合審查條件，復辦後1個月內會做實地訪查。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，31日起雙北開放長照機構探視，跟其他縣市規定一樣，探視者要提供3天前的快篩或PCR陰性證明、落實TOCC，每次探視不超過3人，全程配戴口罩。

周榆修補充，台北市9月1日也會逐步開放，包括台北市社區照顧關懷據點、社區整合照顧服務、家庭照顧者支持中心、長青學苑、老服中心與身障日間活動據點。

周榆修提到，8月25日就已經通知據點伙伴會開放受理復辦，審查條件要有檢測證明，工作人員及長者施打第一劑疫苗或自費提供3日內抗原快篩/PCR陰性證明、容留人數據點面積扣除固定設施後，除以2.25平方公尺計算、防疫整被自主檢核表和使用服務應事先登記預約。

周榆修說，9月1日同意備查後將逐步復辦，復辦後1個月內會進行實地訪查，據點若舉辦長者、身障者的社區活動，參加者要事先預約登記，不開放餐食內用，若為長者共餐，只能開放外帶餐點。

長照機構部分，周榆修表示，從5月4日起，北市就禁止家屬探視，距離8月31日開放足足4個月之久，未來會依照中央指引，要求訪客出示陰性證明、落實實名制、限制探視人數，目前長照機構施打疫苗的狀況，被服務的對象有81.62%、工作人員94.84%都打完疫苗，會最嚴格遵守指引。

台北市政府社會局9月1日起將開放6種長者、身障者社區服務據點。圖／北市府提供
台北市政府社會局9月1日起將開放6種長者、身障者社區服務據點。圖／北市府提供

北市 長照 身障者

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