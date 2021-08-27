快訊

拜登又搞砸？待撤離者名冊交神學士 挨轟「殺人清單」

接受BNT印復必泰 柯文哲：死了8百多人才發現沒衣服穿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北開放住宿型長照機構探視 侯友宜要求4防疫規範

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北將在10月辦理全國運動會，疫情只要控制好，全國運的開放方式就會多元化。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，新北將在10月辦理全國運動會，疫情只要控制好，全國運的開放方式就會多元化。記者江婉儀／攝影

今天確診個案「+0」，新北市長侯友宜表示，新北將在10月辦理全國運動會，疫情只要控制好，全國運的開放方式就會多元化；另外，侯友宜宣布，住宿型長照機構在8月31日開放訪客探視，要求做好4點防疫規範，也給予被照顧者及家屬鼓勵，因防疫而無法見面3個月真的辛苦了。

侯友宜表示，今天沒有新增個案，希望努力把疫情控制下去，尤其對新北來說，10月份要辦理全國運動會，全運會在新北已經18年沒有舉辦，有機會承辦賽事是新北市的驕傲，希望全運會順利舉辦，疫情只要控制好，全國運動會開放方式就會多元化，期待大家一起努力控制疫情，期許努力控制好疫情，讓全國運動會辦的順順利利。

侯友宜表示，因為疫情穩定，新北配合中央做法，已經長達3個月住宿型長照機構並未開放，將從8月31日起開放訪客探視，很多照顧者跟被照顧者跟家屬都無法探視，疫情控制好就會立即開放。

侯友宜表示，這次開放探視除了依照中央指引外，也特別把4個項目列出來，包含開放過程中把防疫做好，指定公共區域訪視；每次最多3位訪客，訪視時間最多30分鐘；訪客需出示快篩證明；探視不共餐。希望用這樣的方式把防疫做好，也給予被照顧者、家屬他們鼓勵，希望大家都平安度過。

新北市長侯友宜宣布，住宿型長照機構在8月31日開放訪客探視，要求做好4點防疫規範。圖／擷取自侯友宜直播
新北市長侯友宜宣布，住宿型長照機構在8月31日開放訪客探視，要求做好4點防疫規範。圖／擷取自侯友宜直播

疫情 侯友宜

延伸閱讀

海山警方查緝非洲豬瘟走私肉品 侯友宜今表揚有功人員

全運會聖火炬正式亮相 台灣蝶王王冠閎將出席聖火傳遞

新北清查非洲豬瘟案逾1200處 3處肉品疑來源不明

影／防疫又查走私豬肉 民調升 侯：讓民眾對市政有信心

相關新聞

柯文哲參戰貘寶寶命名「葉克貘」 幕僚改成「貘寧扣」

台北市長柯文哲參加台北動物園「貘法少女待命名 / 貘寶寶命名者非我「貘」屬」的貘寶寶命名活動，柯文哲原想替馬來貘寶寶取名...

開學搭捷運免人擠人 北捷推4燈號判斷車廂擁擠度

疫情逐漸趨緩，台北捷運平均日運量已回升至百萬人次，為因應9月開學，北捷在板南線、文湖線上設置「捷運人流資訊管理專家系統」...

黃珊珊：下周送審加碼振興預算 困難產業有專門方案

中央日前宣布5000元振興券面額與領取方式，不少縣市推出加碼、抽獎活動。台北市副市長黃珊珊表示，下周就會把追加的預算送到...

北市火鍋、自助餐免專人操作 中秋河濱烤肉再等等

台北市疫情逐漸趨緩，市長柯文哲今天宣布，放寬北市餐飲業防疫指引修正，包括放寬火鍋和燒烤不強制由專人操作、自助餐不強制由專...

父親毆傷同事 新北市議員馬見發表道歉聲明

新北烏來清潔隊53歲馬姓男子，23日下午與同事、40歲高姓男子發生糾紛，警方獲報後抵達現場，發現馬男有酒醉鬧事狀況，甚至...

北市加零 柯文哲：餐飲業每一段時間會放寬一次

台北市今天本土案例是零，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，居家隔離人數昨天也開始下降，只有365人，現在全世界疫情很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。