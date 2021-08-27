新北開放住宿型長照機構探視 侯友宜要求4防疫規範

今天確診個案「+0」，新北市長侯友宜表示，新北將在10月辦理全國運動會，疫情只要控制好，全國運的開放方式就會多元化；另外，侯友宜宣布，住宿型長照機構在8月31日開放訪客探視，要求做好4點防疫規範，也給予被照顧者及家屬鼓勵，因防疫而無法見面3個月真的辛苦了。

侯友宜表示，今天沒有新增個案，希望努力把疫情控制下去，尤其對新北來說，10月份要辦理全國運動會，全運會在新北已經18年沒有舉辦，有機會承辦賽事是新北市的驕傲，希望全運會順利舉辦，疫情只要控制好，全國運動會開放方式就會多元化，期待大家一起努力控制疫情，期許努力控制好疫情，讓全國運動會辦的順順利利。

侯友宜表示，因為疫情穩定，新北配合中央做法，已經長達3個月住宿型長照機構並未開放，將從8月31日起開放訪客探視，很多照顧者跟被照顧者跟家屬都無法探視，疫情控制好就會立即開放。