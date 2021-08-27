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開學後機車事故傷亡多 柯文哲：以大一新生為防制重點

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今主持交通會報，討論北市機車交通事故防制作為，分析近3年的整體交通事故中，機車是所有車種傷亡人數最多，以一般機車及外送機車兩大族群來分，一般機車中又以18至25歲所占比例最高，且9月開學後事故較多，而從過去三年統計資料顯示，北市將以19歲大一新生族群為重點防制對象。

由於戶籍非北市占整體機車事故比例58.9%，柯文哲指示交通局與教育局討論如何針對年輕族群降低機車事故，且有鑑於首都生活圈，交通問題難以自行解決，因此他認為應與新北市政府合作。

另外，針對外送業者的防制作為中，因為疫情讓外送業者接單增加，也因此在疫情後，整體機車交通事故下降，但外送事故占比上升，因此，交通局除要求業者加強辦理教育訓練外，與業者討論後，業者自主配合限制或管理外送員接單資格，並改善APP接單功能，

柯文哲表示，從數據上來看，現在有許多新興的外送業者無法從外觀上辨識，因此他責成交通局與業者持續溝通強化外觀辨識，並擬定相關自治條例的規範，而在自治條例通過前，研究如何以現有行政命令有效管理。

疫情警戒由三級降為二級後，中秋節是第一個連續假期，交通局長陳學台指出，研判將面臨一波車潮，因此也特別請警察局各分局協助規劃各景點的交通疏導策略。

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