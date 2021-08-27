快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲參戰貘寶寶命名「葉克貘」 幕僚改成「貘寧扣」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
柯文哲今在臉書指出，不過幕僚又提醒他，既然是北市動物園新成員，希望貘寶寶也要響應市府政策，每天早上7點30分就上班，不要等人morning call，就叫「貘寧扣」。圖／取自柯文哲臉書
柯文哲今在臉書指出，不過幕僚又提醒他，既然是北市動物園新成員，希望貘寶寶也要響應市府政策，每天早上7點30分就上班，不要等人morning call，就叫「貘寧扣」。圖／取自柯文哲臉書

台北市長柯文哲參加台北動物園「貘法少女待命名 / 貘寶寶命名者非我「貘」屬」的貘寶寶命名活動，柯文哲原想替馬來貘寶寶取名「葉克貘」，柯文哲今在臉書指出，不過幕僚又提醒他，既然是北市動物園新成員，希望貘寶寶也要響應市府政策，每天早上7點30分就上班，不要等人morning call，就取名叫「貘寧扣」吧！

柯文哲說，最近網路上一堆人想名字想破頭，想當台北市立動物園馬來貘寶寶的乾爸乾媽，戰況激烈到護國神山台積電、女神柯佳嬿都來搶讚，不過他覺得貘爾定律、貘衣姬豆這些名字雖然有特色，可是太長了，取名就是要簡短，俗擱力才會響亮、才能讓人印象深刻。

柯文哲說，所以，他很快想出三個字「葉克貘」。這個名字有台灣人的姓氏，高科技的含意，也提醒他們必須敬畏生命、時時守護身心健康，不過幕僚又提醒他，既然是北市動物園新成員，希望貘寶寶也要響應市府政策，就取名叫「貘寧扣」吧！柯說，希望「貘寧扣」帶著滿滿的愛與祝福，平安健康，快樂長大。

柯文哲 動物園

延伸閱讀

拐韓粉的票？黃文財成民眾黨媒體總監 柯文哲：要拐全台灣的票

柯文哲挖角韓國瑜親信黃文財 游淑慧：為了拐韓粉選票

柯文哲緩建台北動物之家 簡舒培批:流浪動物沒選票？

柯文哲延攬韓國瑜心腹 他入民眾黨當媒體總監

相關新聞

柯文哲參戰貘寶寶命名「葉克貘」 幕僚改成「貘寧扣」

台北市長柯文哲參加台北動物園「貘法少女待命名 / 貘寶寶命名者非我「貘」屬」的貘寶寶命名活動，柯文哲原想替馬來貘寶寶取名...

開學搭捷運免人擠人 北捷推4燈號判斷車廂擁擠度

疫情逐漸趨緩，台北捷運平均日運量已回升至百萬人次，為因應9月開學，北捷在板南線、文湖線上設置「捷運人流資訊管理專家系統」...

新北開放住宿型長照機構探視 侯友宜要求4防疫規範

今天確診個案「+0」，新北市長侯友宜表示，新北將在10月辦理全國運動會，疫情只要控制好，全國運的開放方式就會多元化；另外...

開學後機車事故傷亡多 柯文哲：以大一新生為防制重點

台北市長柯文哲今主持交通會報，討論北市機車交通事故防制作為，分析近3年的整體交通事故中，機車是所有車種傷亡人數最多，以一...

新北閱讀空間再鬆綁 28日起開放自修室及資訊檢索區

新北閱讀空間再鬆綁，29區圖書館及圖書閱覽室從8月28日起限流重新開放自修室及資訊檢索區，入館容留人數維持降載，幼兒使用...

全運會聖火炬正式亮相 台灣蝶王王冠閎將出席聖火傳遞

110全運會聖火炬今天正式亮相，由新北市長侯友宜與新銳藝術家李昕共同發表，侯友宜也宣告全運會首創用網路、鐵路、公路三路傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。