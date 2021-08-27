柯文哲參戰貘寶寶命名「葉克貘」 幕僚改成「貘寧扣」

台北市長柯文哲參加台北動物園「貘法少女待命名 / 貘寶寶命名者非我「貘」屬」的貘寶寶命名活動，柯文哲原想替馬來貘寶寶取名「葉克貘」，柯文哲今在臉書指出，不過幕僚又提醒他，既然是北市動物園新成員，希望貘寶寶也要響應市府政策，每天早上7點30分就上班，不要等人morning call，就取名叫「貘寧扣」吧！

柯文哲說，最近網路上一堆人想名字想破頭，想當台北市立動物園馬來貘寶寶的乾爸乾媽，戰況激烈到護國神山台積電、女神柯佳嬿都來搶讚，不過他覺得貘爾定律、貘衣姬豆這些名字雖然有特色，可是太長了，取名就是要簡短，俗擱力才會響亮、才能讓人印象深刻。

柯文哲說，所以，他很快想出三個字「葉克貘」。這個名字有台灣人的姓氏，高科技的含意，也提醒他們必須敬畏生命、時時守護身心健康，不過幕僚又提醒他，既然是北市動物園新成員，希望貘寶寶也要響應市府政策，就取名叫「貘寧扣」吧！柯說，希望「貘寧扣」帶著滿滿的愛與祝福，平安健康，快樂長大。