刺激民眾支持視障按摩 新北推消費集點滿千送百

受到新冠肺炎疫情影響，新北視障按摩從5月中就暫停營業，不過隨著疫情逐漸受到控制，按摩業者根據指引也開始復業。新北勞工局推出「消費集點滿千送百活動」活動，刺激民眾支持視障按摩，更可抽電動自行車、「刀說異數素還真」電視版木偶等大獎。

新北有24間視障按摩小棧、6間優良按摩院，但因為疫情關係5月15日就暫停營業，直到7月26日才解除管制。不過復業必須依據中央指引，目前新北有8間視障按摩小棧、6間優良按摩院恢復營業。

勞工局長陳瑞嘉說，為了讓受疫情影響的視障按摩師，能夠儘速回到職場，已經協助視障按摩師施打疫苗，同時輔導視障按摩小棧配合防疫政策，全面採取預約實聯制，場所也進行清消及保持通風。

陳瑞嘉指出，每個營業點內的座位間隔2公尺以上，座位間另設置阻隔物，視障按摩師於服務過程中也會全程配戴口罩、面罩及手套，希望市民朋友可以安心消費紓壓，享受按摩的同時，也能兼顧防疫。

勞工局表示，活動即日起至10月15日，消費滿500元即可獲得刮刮卡1張，獎項有消費金額折抵，還有家庭劇院組、蒸洗脫烘滾筒洗衣機等多項大獎，刮刮卡也可以參加集字活動抽電動自行車。