開學搭捷運免人擠人 北捷推4燈號判斷車廂擁擠度

疫情逐漸趨緩，台北捷運平均日運量已回升至百萬人次，為因應9月開學，北捷在板南線、文湖線上設置「捷運人流資訊管理專家系統」，利用科技人流監控管制及預警智慧化功能，民眾可透過台北捷運Go App得知即將進站列車的車廂擁擠度，以紅、橘、黃、綠4種燈號引導旅客分散車廂搭乘，並視狀況啟動車站限流措施，預計明年3月於全線設置該系統。

北捷發言人楊秦恒表示，民眾可以下載App，能看見捷運線上每一輛車廂的擁擠程度，或是透過月台螢幕顯示即將到站的車廂擁擠度，以紅色、橘色、黃色和綠色代表人潮狀況，民眾就能預先抵達人較少的車廂搭乘捷運。

楊秦恒說，目前板南線尖峰時間，以龍山寺站往市府站方向的列車最為擁擠，未來可運用科技人流監控系統，結合車站月台旅客候車情形、閘門人流數據及車廂擁擠度即時告知功能等智慧化科技，提供行控中心判斷即時人流狀況，適時啟動月台、閘門、出入口等三級人潮管制措施。

但進行閘門管制後，排隊人潮恐怕也會形成群聚，楊秦恒指出，北捷員工會引導旅客到適當位置，擁擠到一定程度時，車站內也會進行必要的管制，讓民眾稍微等一下，等待車輛的期間一定會考慮到防疫措施，不讓排隊造成群聚。

楊秦恒表示，其實歷年的跨年活動都會進行驗票閘門管制，只出不進，月台擁擠到一定程度，就會暫停進入，直到月台人潮疏散後，才會再開放旅客進入，現在有了人流監控系統後，民眾就能立即知道哪一節車廂沒人，能安全地上下車。

北市府副發言人黃瀞瑩，呼籲各公、民營企業及機關團體，如果居家辦公不影響效率，還是持續採行居家辦公獲分流上班、彈性上下班、居家或異地辦公等防疫機制，讓員工避開平日上下班的尖峰時段。