快訊

雲林幼兒園老師載3國中生失控翻車 2傷2人摔車當場亡

直播／26.5萬AZ疫苗今抵台 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學搭捷運免人擠人 北捷推4燈號判斷車廂擁擠度

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
民眾可以利用「台北捷運Go」App觀看板南線、文湖線的捷運車廂擁擠度，可預先到達該車廂位置上車。記者鍾維軒／攝影
民眾可以利用「台北捷運Go」App觀看板南線、文湖線的捷運車廂擁擠度，可預先到達該車廂位置上車。記者鍾維軒／攝影

疫情逐漸趨緩，台北捷運平均日運量已回升至百萬人次，為因應9月開學，北捷在板南線、文湖線上設置「捷運人流資訊管理專家系統」，利用科技人流監控管制及預警智慧化功能，民眾可透過台北捷運Go App得知即將進站列車的車廂擁擠度，以紅、橘、黃、綠4種燈號引導旅客分散車廂搭乘，並視狀況啟動車站限流措施，預計明年3月於全線設置該系統。

北捷發言人楊秦恒表示，民眾可以下載App，能看見捷運線上每一輛車廂的擁擠程度，或是透過月台螢幕顯示即將到站的車廂擁擠度，以紅色、橘色、黃色和綠色代表人潮狀況，民眾就能預先抵達人較少的車廂搭乘捷運。

楊秦恒說，目前板南線尖峰時間，以龍山寺站往市府站方向的列車最為擁擠，未來可運用科技人流監控系統，結合車站月台旅客候車情形、閘門人流數據及車廂擁擠度即時告知功能等智慧化科技，提供行控中心判斷即時人流狀況，適時啟動月台、閘門、出入口等三級人潮管制措施。

但進行閘門管制後，排隊人潮恐怕也會形成群聚，楊秦恒指出，北捷員工會引導旅客到適當位置，擁擠到一定程度時，車站內也會進行必要的管制，讓民眾稍微等一下，等待車輛的期間一定會考慮到防疫措施，不讓排隊造成群聚。

楊秦恒表示，其實歷年的跨年活動都會進行驗票閘門管制，只出不進，月台擁擠到一定程度，就會暫停進入，直到月台人潮疏散後，才會再開放旅客進入，現在有了人流監控系統後，民眾就能立即知道哪一節車廂沒人，能安全地上下車。

北市府副發言人黃瀞瑩，呼籲各公、民營企業及機關團體，如果居家辦公不影響效率，還是持續採行居家辦公獲分流上班、彈性上下班、居家或異地辦公等防疫機制，讓員工避開平日上下班的尖峰時段。

北捷公司透露，8月2日北捷運量已突破百萬人次，目前8月平常日平均日運量已緩升至約115萬人次，預計開學之後，整體運量可再增加。

除了App外，民眾還可透過月台電視螢幕得知即將進站的列車車廂擁擠度。記者鍾維軒／攝影
除了App外，民眾還可透過月台電視螢幕得知即將進站的列車車廂擁擠度。記者鍾維軒／攝影

車廂 北捷 捷運

延伸閱讀

後疫情開學！ 南市從心理健康切入 提升情緒免疫力

開學在即助學金缺口近400萬 花蓮家扶籲支持孩子就學

9月開學 高市幹線公車8/30起縮短班距、增加班次

新北歐生活提案，八德綠捷公園宅「麗寶Fika」 捷運綠意全到位，磁吸新世代青年置產輕移民

相關新聞

開學搭捷運免人擠人 北捷推4燈號判斷車廂擁擠度

疫情逐漸趨緩，台北捷運平均日運量已回升至百萬人次，為因應9月開學，北捷在板南線、文湖線上設置「捷運人流資訊管理專家系統」...

全運會聖火炬正式亮相 台灣蝶王王冠閎將出席聖火傳遞

110全運會聖火炬今天正式亮相，由新北市長侯友宜與新銳藝術家李昕共同發表，侯友宜也宣告全運會首創用網路、鐵路、公路三路傳...

新北閱讀空間再鬆綁 28日起開放自修室及資訊檢索區

新北閱讀空間再鬆綁，29區圖書館及圖書閱覽室從8月28日起限流重新開放自修室及資訊檢索區，入館容留人數維持降載，幼兒使用...

影／防疫又查走私豬肉 民調升 侯：讓民眾對市政有信心

新北市海山警分局上周查獲具有「非洲豬瘟陽性病毒」的走私豬肉，加上新北市近期防疫加零，讓新北市長侯友宜民調上升兩個百分點，...

新住民因疫情難返老家 新北防疫小廚房直播家鄉味教學

全球新冠肺炎疫情未趨緩，全台不少新住民難以回鄉探親，新北板橋新住民中心找了2名來台超過15年的新住民黎金剛、陳蘭倫，拍攝...

淡水中正東路一段人行道 將整平花圃變寬敞

新北淡水中正東路一段3巷口往淡水方向的人行道，常有菜籃族、嬰兒車受到花圃阻擋難順利通行，新北市議員鄭戴麗香透過建議款整平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。