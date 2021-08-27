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新北閱讀空間再鬆綁 28日起開放自修室及資訊檢索區

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北閱讀空間再鬆綁，29區圖書館及圖書閱覽室從8月28日起限流重新開放自修室及資訊檢索區。圖／新北市立圖書館提供
新北閱讀空間再鬆綁，29區圖書館及圖書閱覽室從8月28日起限流重新開放自修室及資訊檢索區。圖／新北市立圖書館提供

新北閱讀空間再鬆綁，29區圖書館及圖書閱覽室從8月28日起限流重新開放自修室及資訊檢索區，入館容留人數維持降載，幼兒使用空間、演講廳、研習教室等部分密閉空間仍暫不開放。新北市立圖書館館長王錦華表示，除了全數裝設防疫隔板，並拉大間距，採間隔座或梅花座保持安全距離，同時加強環境以及設備的清潔消毒。

王錦華表示，由於演講廳等密閉空間暫時仍未開放，圖書館也特別加碼，邀請到包括故事教練許榮哲、藝術文學專家謝哲青、人際溝通師張忘形、以及知名心理諮商師周慕姿等名家，將從8月28日開始，於新北E書房一連推出4場「線上新北講堂」，希望透過各領域專家獨特的見解與新穎的觀點，帶大家面對後疫情時代的來臨，用閱讀療癒，同時幫助身心紓壓。

「線上新北講堂」分別為8月28日許榮哲「三分鐘，隨時隨地說故事」、9月11日謝哲青「療癒美術館—安慰我的畫」、9月25日張忘形「好好說話的原則－讓對話建立更好的關係」、以及10月9日周慕姿「後疫情時代的自我療癒」，歡迎大家一起來聽書閱讀，療癒紓壓。詳細活動資訊請至新北市立圖書館查詢，洽詢電話：(02)29537868分機8003。

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