全運會聖火炬正式亮相 台灣蝶王王冠閎將出席聖火傳遞
110全運會聖火炬今天正式亮相，由新北市長侯友宜與新銳藝術家李昕共同發表，侯友宜也宣告全運會首創用網路、鐵路、公路三路傳遞聖火，「台灣蝶王」王冠閎也將出席公路聖火路線，侯友宜表示，因疫情關係，也設計網路聖火濾鏡，讓每位民眾都有機會跟火炬互動。
新北首創三路傳遞聖火，包括傳統的公路傳聖火傳遞含離島22個縣市，還有鐵路環島列車繞行全台18個縣市，19個站點，更透過網路活動號召全民參與傳聖火，侯友宜也透過平板手機「隨拍即傳」，示範聖火濾鏡網路傳遞活動，手舉聖火或Fami霜淇淋拍照，就有機會得到霜淇淋買一送一券，「全家」Fami霜淇淋也會推出期間限定口味，一起準備迎接精彩賽事。
侯友宜表示，聖火象徵光明、勇敢、團結與和平，東京奧運激發國人團結與感動，全運會的聖火傳遞，將延續這股熱情，讓人人都有機會成為火炬手，今年全運會聖火炬造型以「竹」為靈感，更取其寓意「節節高升」，象徵運動員堅毅不撓的精神。新北等了18年舉辦全國運動會，還要發揮創意思維將防疫做好，也讓選手創造更好運動紀錄。
聖火炬是由李昕製作，李昕專長在金屬特殊雕塑、工藝型複合媒材裝置藝術，榮獲2021德國紅點設計大獎。李昕表示，這是在工藝跨界，材料實驗上極特殊的突破，用金屬打造火炬基底，表面實驗仿陶材料，展現白釉色優雅時尚風格美感，其中竹節介面的銜接難度極高，需要經過不斷鍛敲煉製。
「台灣蝶王」王冠閎將擔任台北站公路傳遞手，王冠閎說，這是自己第一次傳遞聖火，目前也全力準備全運會賽事，個人賽就參加了7項，會好好準備表現出最好成績。
體育處說明，人人都有機會成為火炬手，鐵路聖火環島列車，有安排驚喜人物上車，以類粉絲見面會方式跟民眾互動；公路傳聖火行經離島及全台22縣市著名景點，每個縣市會抽出5個火炬手名額，還有故事火炬手徵選，共同邀請大家一同來追聖火，更多活動詳情歡迎請鎖定FB粉專「110年全國運動會在新北」與「新北運動聚點」，掌握最新資訊。
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