影／防疫又查走私豬肉 民調升 侯：讓民眾對市政有信心

新北市海山警分局上周查獲具有「非洲豬瘟陽性病毒」的走私豬肉，加上新北市近期防疫加零，讓新北市長侯友宜民調上升兩個百分點，對此，侯友宜今天受訪表示，不論民調高或低，他重視的是市政還有那些不足的地方需要加強，讓新北市民對市政建設及方向有信心。

新北市長侯友宜今天上午由新北市警局長黃宗仁、副局長黃勢清等人陪同，到海山警分局頒獎表揚查緝走私豬肉有功人員，加上新北市近期防疫頻頻加零，讓侯友宜民調上升兩個百分點。

「要讓新北市民對市政建設及市政方向有信心，大家一起參與。」侯友宜表示，就像疫情雖然有時看到加零，但仍有很多看不到的隱形傳播鏈，要將它清除掉，而有關民調的高跟低，他重視的是看還有那些地方做不足的，要趕緊來改善，讓新北市民對市政建設及政方向有信心，大家一起參與。