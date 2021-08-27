快訊

防堵非洲豬瘟 農委會：9月起養豬場暫停使用廚餘1個月

攔截BNT最快兩時間抵台 陳時中證實：是台積電代表溝通

影／防疫又查走私豬肉 民調升 侯：讓民眾對市政有信心

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
防疫加零又查獲具有「非洲豬瘟陽性病毒」的走私豬肉，讓侯友宜民調上升，侯友宜今表示，要努力讓新北市民對市政建設及市政方向有信心。記者王長鼎／攝影
防疫加零又查獲具有「非洲豬瘟陽性病毒」的走私豬肉，讓侯友宜民調上升，侯友宜今表示，要努力讓新北市民對市政建設及市政方向有信心。記者王長鼎／攝影

新北市海山警分局上周查獲具有「非洲豬瘟陽性病毒」的走私豬肉，加上新北市近期防疫加零，讓新北市長侯友宜民調上升兩個百分點，對此，侯友宜今天受訪表示，不論民調高或低，他重視的是市政還有那些不足的地方需要加強，讓新北市民對市政建設及方向有信心。

新北市長侯友宜今天上午由新北市警局長黃宗仁、副局長黃勢清等人陪同，到海山警分局頒獎表揚查緝走私豬肉有功人員，加上新北市近期防疫頻頻加零，讓侯友宜民調上升兩個百分點。

「要讓新北市民對市政建設及市政方向有信心，大家一起參與。」侯友宜表示，就像疫情雖然有時看到加零，但仍有很多看不到的隱形傳播鏈，要將它清除掉，而有關民調的高跟低，他重視的是看還有那些地方做不足的，要趕緊來改善，讓新北市民對市政建設及政方向有信心，大家一起參與。

侯友宜 民調

延伸閱讀

新北振興喊5千變1萬 綠營酸平均每位市民僅62元加碼金

稽查非洲豬瘟走私肉品 侯友宜：已查獲3處送驗中

中秋烤肉有望？ 侯友宜：能落實防疫再朝開放去走

新北61歲男打完AZ疫苗一個月後 腹痛發燒送醫不治

相關新聞

影／防疫又查走私豬肉 民調升 侯：讓民眾對市政有信心

新北市海山警分局上周查獲具有「非洲豬瘟陽性病毒」的走私豬肉，加上新北市近期防疫加零，讓新北市長侯友宜民調上升兩個百分點，...

新住民因疫情難返老家 新北防疫小廚房直播家鄉味教學

全球新冠肺炎疫情未趨緩，全台不少新住民難以回鄉探親，新北板橋新住民中心找了2名來台超過15年的新住民黎金剛、陳蘭倫，拍攝...

淡水中正東路一段人行道 將整平花圃變寬敞

新北淡水中正東路一段3巷口往淡水方向的人行道，常有菜籃族、嬰兒車受到花圃阻擋難順利通行，新北市議員鄭戴麗香透過建議款整平...

北市捷運周邊機車格 下周全收費

台北市長柯文哲主張「使用者付費」，全市22萬個路邊機車格將收費，捷運板南線、淡水信義線去年9月率先收費後，松山新店線、文...

新北不跟進 若收費擬搭月票優惠

對於台北市機車格全面收費，新北市不打算跟進。新北機車格總計31萬420格，收費車格僅1884格；新北交通局停車營運科長許...

燊厤寵物便盆3秒清潔 多項專利

新創企業燊厤（音ㄌㄧˋ）國際公司靠著創辦人林利燊與伙伴發明的寵物便盆起家，打造出快速清潔、不沾染排泄物、包裝後無氣味的新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。