新住民因疫情難返老家 新北防疫小廚房直播家鄉味教學

全球新冠肺炎疫情未趨緩，全台不少新住民難以回鄉探親，新北板橋新住民中心找了2名來台超過15年的新住民黎金剛、陳蘭倫，拍攝防疫小廚房家鄉美食，讓更多無法返鄉探親的人，透過美食一解鄉愁。

38歲的黎金剛在越南芹苴市，嫁來新北市已有15年。她說，去年疫情爆發後無法返鄉探親，最近家鄉疫情越發嚴重，每看到新聞心就痛一次，幸好透過視訊得知家鄉家人都健康。

45歲的陳蘭倫嫁來新北市20年，平時在板橋新住民中心和萬華會館擔任通譯，也會參加新住民中心舉辦的親子活動，教導其他新住民家庭一些台灣的習俗和泰國的差異。

新住民中心昨拍攝防疫小廚房家鄉美食，黎金剛教如何製作越南咖啡凍，利用越南泡咖啡專用的鋁製器，下方先盛煉乳，滴下咖啡後，再加入吉利丁，即能製成香濃的咖啡果凍。

陳蘭倫則教導如何製作香蘭葉杯椰奶布丁，先將香蘭葉折成小容器，再將芋頭、玉米煮成糊狀放進容器內，最後淋上椰奶大功告成。陳蘭倫還準備泰式米線、青木瓜涼拌等美食，也將準備線上教學。

社會局社區發展與婦女福科長林寶珠表示，疫情期間所有實體課程均暫停，但透過線上美食餐點製作教導，讓居住在新北市甚至台灣的新住民家庭，宅家也能動手做出家鄉美味，透過美味關係連結思鄉之情。