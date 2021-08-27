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淡水中正東路一段人行道 將整平花圃變寬敞
新北淡水中正東路一段3巷口往淡水方向的人行道，常有菜籃族、嬰兒車受到花圃阻擋難順利通行，新北市議員鄭戴麗香透過建議款整平花圃，目前正在施工中。新北養工處也表示，預計年底前全新北還會完成近6000公尺的人行道改善。
人行道空間近年來備受重視，新北市升格以後已改善人行道長度11萬4111公尺、面積多達29萬8280平方公尺。竿蓁里長王信崇指出，中正東路一段往淡水方向的人行道，空間狹窄花圃植栽又不整齊，常遭用路人反應通行受阻。
鄭戴麗香表示，曾辦會勘要施作整平，但後來得知沒有施作時，趕緊了解狀況，若因為經費問題可使用建議款支出，目前已順利動工，未來人行道的寬度符合無障礙設施規定。
新北養工處也說，今年到目前為止已改善人行道長度3160公尺、面積5686平方公尺，年底前還會完成5840公尺、面積9387平方公尺。今年改善長度總和會達9公里、面積1萬573平方公尺。
養工處表示，今年預計改善包括永平高中、海山高中同學廊道及樹林區文化街、汐止區大同路三段等路段的人行道，
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